Sei anni fa il quorum è stato raggiunto tre ore prima dell'inizio dello spoglio, questa volta invece alle 23 del giorno prima.

A San Nicolò d'Arcidano il sindaco uscente Davide Fanari, classe 1988 e nella vita imprenditore agricolo, ha ottenuto per la seconda volta il consenso dei suoi concittadini. Sarà lui il sindaco di San Nicolò d'Arcidano per i prossimi 5 anni. Ancora però niente brindisi e festeggiamenti: «Aspettiamo lo spoglio e poi l'ufficialità - spiega Fanari - È vero, però, che il quorum è stato superato in abbondanza. Sono contento che il paese abbia voluto riconfermarmi, non era scontato, anche se era presente una sola lista. Evidentemente hanno apprezzato il lavoro svolto durante il nostro mandato».

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