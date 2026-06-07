Si è presentato alla guida dell'unica civica in campo per dare continuità ai cinque anni del primo mandato. Angelo Stochino, 56 anni, esponente di Forza Italia, è stato confermato sindaco di Arzana avendo superato abbondantemente il quorum intorno alle 20.30.

«La democrazia vive quando una comunità sceglie di esserci. A chi oggi non ha potuto votare, diamo appuntamento a domani, dalle 7 alle 15».

Sono state queste le prime parole dell'architetto non appena il quorum è stato raggiunto, decretando la sua conferma al comando del Comune.

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