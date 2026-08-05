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Salute

Da sinistra, Sergio Urso, Giuseppe Dessì, Giuseppe Ruggiu e Antonio Pau
Da sinistra, Sergio Urso, Giuseppe Dessì, Giuseppe Ruggiu e Antonio Pau
Sanità

Cagliari, all’ospedale Brotzu un intervento all’avanguardia per la protesi d’anca

Un impianto “su misura” stampato in 3D restituisce autonomia a un paziente
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L'intervento (foto Aou)
L'intervento (foto Aou)
l’operazione

Neurotizzazione e trapianto di cornea, al Policlinico Duilio Casula il primo intervento in Sardegna

Trattata una grave forma di cheratopatia neurotrofica. La procedura punta anche a ripristinare la sensibilità e la protezione naturale dell’occhio
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salute

Oristano, screening mammografici anche il sabato mattina

Da settembre la Asl amplierà i giorni per le visite di prevenzione
Sara Pinna
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salute

Mal di testa, stanchezza e fame? La risposta potrebbe essere nella disidratazione

I consigli del nutrizionista Pietro Senette
MARCO SCANO
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Il professor Michele Reibaldi con la paziente e la sua adorata cagnolina
Il professor Michele Reibaldi con la paziente e la sua adorata cagnolina
Sanità

Cieca totale per cinque anni, torna a vedere grazie a un trapianto da un occhio all’altro

Primo intervento al mondo alle Molinette di Torino. La battuta col chirurgo dopo essersi specchiata per la prima volta: «Cinque anni fa mi trovavo meglio»
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Equipe Stroke Unit
Equipe Stroke Unit
sanità

ESO Angels Diamond alla Stroke Unit dell'Aou di Sassari

Per la prima volta il centro ottiene il prestigioso riconoscimento internazionale
Giampiero Marras
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(foto www.pixabay.com)
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Lo studio

Alimentazione e microbiota intestinale: così influenzano la capacità di concepire

Importante il ruolo dei cereali e del pesce, evitare diete “di eliminazione”
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l’iniziativa

Laconi, una serata all’insegna della prevenzione oncologica

Sabato 25 luglio a presso Palazzo Aymerich un evento organizzato dalla Lilt
Sara Pinna
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(foto www.pixabay.com)
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Alimentazione

Come dimagrire dopo i 40 anni?

Il nutrizionista ci spiega quali abitudini adottare una volta superati gli "anta"
MARCO SCANO
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il direttore generale della Asl Joseph Polimeni e la dottoressa Giulia Gramignano
il direttore generale della Asl Joseph Polimeni e la dottoressa Giulia Gramignano
sanità

San Gavino, Giulia Gramignano direttrice dell’Oncologia dell’ospedale

Nella struttura sono oltre 500 i nuovi pazienti presi in carico ogni anno
Gian Luigi Pittau
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Lo spot con con i dirigenti medici ed assistenti sanitari (Foto Asl)
Lo spot con con i dirigenti medici ed assistenti sanitari (Foto Asl)
salute

Oristano, appello ai giovani: «Vaccinatevi contro il Papilloma Virus»

Spot della Asl per sensibilizzare e invogliare alla prevenzione
Sara Pinna
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Immagine simbolo (foto www.pixabay.com)
Immagine simbolo (foto www.pixabay.com)
La novità

Semaglutide per la gestione del peso: arriva la nuova pillola

Si tratta del primo trattamento orale approvato per la gestione del peso in Europa, ed è indicata in adulti con obesità o sovrappeso e con almeno una patologia correlata
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Immagine simbolo (foto canva)
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Lo studio

Caldo estremo, allarme salute mentale fra i giovani: le temperature elevate raddoppiano il rischio di ricoveri

Secondo una nuova ricerca internazionale le ondate di calore non colpiscono solo il corpo, e fra i più esposti ci sono i giovanissimi
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Immagine simbolo (foto Canva)
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Lo studio

Sigarette elettroniche meno dannose per la salute? I dubbi dei ricercatori

È uno dei dati emersi nel 3° Congresso Internazionale sul Cadmio e sui Metalli in Traccia
Giampiero Marras
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Uno dei prodotti (foto Ministero della salute)
Uno dei prodotti (foto Ministero della salute)
L’avviso del ministero

Rischio listeria nei formaggi al tartufo, ritirati alcuni lotti

I prodotti sono venduti con marchio Latteria Moro: «Non consumare e restituire al punto vendita»
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Visita neurologica a Cagliari (foto Aou Cagliari)
Visita neurologica a Cagliari (foto Aou Cagliari)
La terapia

Alzheimer, al Policlinico Casula la nuova frontiera delle cure nell’Isola

Effettuata la prima infusione di Donanemab, anticorpo monoclonale innovativo che rallenta il declino cognitivo
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(foto Ansa)
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I suggerimenti

Caldo, come conservare al meglio i cibi? I consigli anti-spreco degli esperti

Un elenco di buone pratiche e di errori da evitare
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(foto Ansa)
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Estate

Caldo, attenti ai più piccoli: i consigli della pediatra

Alcune regole e semplici accorgimenti da seguire per affrontare l’estate in serenità, con particolare attenzione a bimbi e lattanti sotto i due anni
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i consigli

Cosa fare in caso di gastroenterite?

Come aiutare la pancia quando perde la rotta, ce lo spiega il nutrizionista
MARCO SCANO
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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