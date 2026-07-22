Il duello corre verso le elezioni ma, per ora, si consuma soprattutto sui social, tra reel, post e colonne sonore da kolossal.

Dopo il suo “triathlon futurista” messo in scena a Sanremo, Roberto Vannacci raccoglie la provocazione di Matteo Renzi, che lo aveva sfidato ad una maratona («Je famo er cucchiaio!», aveva detto ironicamente il leader di Italia Viva), e rilancia: prima due miglia nautiche a nuoto, poi una mezza maratona.

La controproposta arriva su Instagram in un reel pubblicato dal fondatore di Futuro nazionale rigorosamente a torso nudo. Il generale mette sul tavolo anche data e luogo: 4 ottobre, in Sardegna. «Renzi fa lo smargiasso e mi sfida. Però lui pensa di avere a che fare con Calenda, Fratoianni, Bonelli, Bonaccini. Ma io rilancio: ci facciamo prima due miglia nautiche a nuoto, poi la mezza maratona. Così vedremo se Renzi è solo chiacchiere e distintivo. Io ci sarò», afferma.

La replica dell'ex premier arriva a stretto giro, questa volta con una clip su X. «Generale Vannacci, la mezza maratona? Ma che ti sei rammollito?». Poi la stoccata politica: «A forza di frequentare Tajani e Salvini sei diventato come loro e mi proponi le cose a metà». E infine l'attacco sulla data scelta, ritenuta frutto di un calcolo preciso. «Ci ha proposto il 4 ottobre perché sa che è il giorno della Leopolda, un evento che c'è da molto prima che Vannacci iniziasse a far politica e continuerà anche quando il fenomeno Vannacci sarà esaurito e sgonfiato. Io non lo invito alla Leopolda, perché alla Leopolda ci vanno le persone che ritengono che la Costituzione sia antifascista, che i gay siano persone normali, che gli Stati Uniti d'Europa siano una speranza e non un problema. Insomma, tutte quelle cose che a Vannacci non piacciono. La Leopolda non è per lui. Ma, almeno la maratona, vediamo se ha il coraggio di farla».

«Matteo Renzi ti sfida sul serio - chiude il leader di Italia Viva -: maratona, non mezza maratona. Quando vuoi tu».

(Unioneonline)

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