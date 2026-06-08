Andrea Pisanu è stato rieletto sindaco di Giba, con 929 voti e una percentuale del 73,32%.

Si è fermata a 338 voti con una percentuale del 26,28 la candidata della lista “Giba e Villarios 2.0”.

Ottimo il risultato della tornata elettorale con 1279 votanti su 1977 elettori pari ad una percentuale del 64,69% .

Nel conteggio sono state registrate 11 schede nulle e una sola bianca.

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