il voto
08 giugno 2026 alle 18:57aggiornato il 08 giugno 2026 alle 19:04
Settimo San Pietro sceglie la continuità: Gigi Puddu è di nuovo sindacoLa sua lista Settimo progressista è in netto vantaggio
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Gigi Puddu ad un passo dalla rielezione a sindaco di Settimo San Pietro.
La sua lista Settimo progressista è in netto vantaggio con lo scrutinio quasi al termine.
Verso la sconfitta la lista capeggiata da Massimo Pusceddu, della lista Settimo democratica.
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