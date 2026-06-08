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08 giugno 2026 alle 19:12aggiornato il 08 giugno 2026 alle 19:12
Masullas, arriva la conferma per Ennio VaccaPer lui sarà il secondo mandato
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A Masullas la sfida tra i due candidati ai nastri di partenza va a Ennio Vacca, sindaco uscente e riconfermato per il suo secondo mandato.
Vacca, alla guida della lista “aMasullas”, ha ottenuto 450 voti, pari al 67,3%.
«Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto – il commento a caldo di Vacca – e felici della fiducia che ci ha dato il paese».
La sfidante, Emanuela Dessì, che capeggiava la lista “Masullas dalle radici al futuro”, si è fermata a 219 voti (il 32,7%).
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