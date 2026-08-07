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Sassari e provincia

Le passerelle della Marina di Sorso (foto concessa)
Le passerelle della Marina di Sorso (foto concessa)
la denuncia

Marina di Sorso: «Passerelle in legno inaccessibili ai disabili»

A segnalare le problematiche presenti sul litorale è il consigliere Alfredo Roggio
Mariangela Pala
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Gavino Gaspa, segretario della Federazione di Sassari del Psd'Az
Gavino Gaspa, segretario della Federazione di Sassari del Psd'Az
l’appello

Sassari, Psd'Az: «Chiediamo il congresso nazionale, volontà della maggioranza degli iscritti»

Il segretario sassarese definisce “reticenze” quelle del presidente del partito, Antonio Moro
Emanuele Floris
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Il tratto della via Buddi Buddi
Il tratto della via Buddi Buddi
comune

Sassari, Buddi Buddi pericolosa: si pensa a un intervento da 22mila euro

Velocità eccessive che mettono a rischio l’incolumità dei pedoni e quella dei residenti
Emanuele Floris
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La Rotonda di Platamona
La Rotonda di Platamona
comune

Sassari, nuovi parcheggi e un servizio navetta gratuito a Platamona

«Un servizio per le sassaresi e i sassaresi e per valorizzare il potenziale del litorale»
Emanuele Floris
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La commissione Cultura a Porto Torres (foto Pala)
La commissione Cultura a Porto Torres (foto Pala)
l’iniziativa

Porto Torres, il Comune socio del Centro commerciale Lungomare

Il documento è stato illustrato e approvato, questa mattina, dalla Commissione Cultura e Grandi Eventi convocata dal presidente Francesco Pintus
Mariangela Pala
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Litoranea di Balai a Porto Torres (foto Pala)
Litoranea di Balai a Porto Torres (foto Pala)
porto torres

Danno ingente all'impianto di illuminazione: al buio la ciclabile di Balai lontano

L’amministrazione comunale ha rivolto un appello ai cittadini, raccomandando di prestare la massima attenzione durante il transito in particolare nelle ore serali
Mariangela Pala
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La forma del protocollo
La forma del protocollo
l’intesa

Sassari, rinnovato il protocollo sul Centro di Documentazione dei Candelieri

L'intento comune è quello di preservare, studiare e promuovere il patrimonio storico legato ai Gremi
Emanuele Floris
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Costantino Biello, Psd'Az, promotore della mozione a Porto Torres (foto Pala)
Costantino Biello, Psd'Az, promotore della mozione a Porto Torres (foto Pala)
consiglio comunale

Porto Torres, bocciata la mozione sulle nomine Ep Fiume Santo

La proposta respinta con 14 voti contrari e 6 favorevoli
Mariangela Pala
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turismo

Nord Sardegna, record di presenze straniere a luglio: Alghero regina delle vacanze

I dati di Federalberghi: occupazione media dei posti letto sopra l’84%, nella città catalana superato l’88%
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L'intervento dei vigili del fuoco a Platamona
L'intervento dei vigili del fuoco a Platamona
porto torres

Incidente stradale a Platamona, due feriti

Scontro tra due auto in via della Torre
Mariangela Pala
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Il crollo dell'abitazione di Luigi Solinas a Bono
Il crollo dell'abitazione di Luigi Solinas a Bono
la tragedia

Morto nel crollo a Bono, salma restituita

C’è il nulla osta per i funerali di Luigi Solinas
Emanuele Floris
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La scuola Borgona (foto Pala)
La scuola Borgona (foto Pala)
il progetto

Porto Torres, 8 milioni per ricostruire la scuola Borgona

Previsti anche interventi di efficientamento energetico e altri lavori per rendere l’edificio più accogliente.
Mariangela Pala
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La scultura su Andrea Parodi (foto Pala)
La scultura su Andrea Parodi (foto Pala)
l’opera

L'omaggio ad Andrea Parodi: il dono di Daniele Salis a Porto Torres

Una scultura in acciaio con il volto del cantante
Mariangela Pala
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la decisione

Ittiri, stop definitivo del ministero dell’Ambiente all’impianto di accumulo

Il Mase conclude negativamente la conferenza dei servizi sul progetto “Ittiri Bess” nelle campagne di Su Dragone
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Carabinieri di Ozieri (foto carabinieri)
Carabinieri di Ozieri (foto carabinieri)
il furto

Ozieri, ruba denaro e carta di credito da un’auto: arrestato 30enne

Carabinieri in azione alla stazione ferroviaria di Chilivani
Mariangela Pala
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I carabinieri in bici elettrica a Stintino (foto concessa)
I carabinieri in bici elettrica a Stintino (foto concessa)
i controlli

Sassari e provincia: un arresto per lesioni. A Stintino pattugliamenti in bici elettrica

Giro di vite dei militari su strade e litorali. Diverse denunce
Mariangela Pala
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Con Gino Strada in Afghanistan
Con Gino Strada in Afghanistan
il riconoscimento

Sassari, candeliere d'oro speciale alla cardioanestesista di Emergency

Giuseppina Canestrelli riceverà il premio nella serata del 12 agosto
Emanuele Floris
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il dramma

Sassari, precipita dalla scogliera a Porto Palmas: morta una donna

Il figlio ha tentato di sorreggerla dopo una perdita di equilibrio ma è stato tutto inutile: la caduta le è stata fatale
Emanuele Floris
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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