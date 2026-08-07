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Oristano e provincia

l’allarme

Truffe agli anziani, «la tempestività è fondamentale»

La testimonianza di Sandra Pusceddu alle Poste di Oristano
Marianna Guarna
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la proroga

Progetto IVI Petrolifera a Torregrande: riflettori su fideiussione e opere mai realizzate

Il progetto riguarda la trasformazione dei 134.500 metri quadrati dell’ex raffineria Sipsa in un grande polo turistico con alberghi, residenze e campo da golf
Marianna Guarna
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la sentenza

Bosa, il Comune condannato a pagare 18mila euro di spese telefoniche

Dopo la decisione del Tribunale il consiglio comunale autorizza il debito fuori bilancio per saldare il dovuto
SERAFINO CORRIAS
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l’iniziativa

A Porto Palma la mostra del laboratorio teatrale

La “pesca” di emozioni dei bambini in spiaggia
FRANCESCA TREBINO
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il progetto

Guilcier, al via la nuova fase per il Contratto di Lago

Uno strumento che punta a proteggere, migliorare e ripristinare la qualità di tutte le acque
Alessia Orbana
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il programma

Tempo di festa a Boroneddu e Busachi

Le comunità si apprestano a vivere intensi momenti di aggregazione
Alessia Orbana
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Un'immagine di Sini (foto concessa)
Un'immagine di Sini (foto concessa)
la festa

A Ruinas e Sini sabato 8 agosto spazio alla socializzazione

Gli appuntamenti dell'estate all'insegna della socializzazione
Giacomo Pala
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Il municipio di Oristano (Archivio L'Unione Sarda)
Il municipio di Oristano (Archivio L'Unione Sarda)
verso il voto

Oristano, il Campo Largo apre ai moderati

Fervono già le trattative in vista delle elezioni 2027
Valeria Pinna
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I carabinieri davanti all'ufficio postale dopo la rapina
I carabinieri davanti all'ufficio postale dopo la rapina
il colpo

Rapina all’ufficio postale di Ula Tirso, impiegata minacciata con un coltello: bottino da 20mila euro

Un malvivente solitario si è presentato questa mattina all’apertura, avviate le indagini dei carabinieri
Valeria Pinna
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i lavori

Nurachi, Riola e Baratili: sistemazione delle strade rurali

Ottenuto un finanziamento da 300mila euro
Sara Pinna
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l’incidente

Tragedia sulla 131, schianto al bivio per Paulilatino: morto un 53enne di Oristano

La vittima è Gian Luca Unali: feriti due turisti, violento tamponamento in prossimità di un restringimento della carreggiata per la presenza di un cantiere
Valeria Pinna
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la vincita

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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il progetto

Palmas Arborea, intesa per la ricerca e la sostenibilità ambientale

Il Distretto Rurale Giudicato di Arborea e Agris Sardegna hanno firmato un protocollo per promuovere la competitività del sistema agricolo e rurale del territorio
Sara Pinna
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sul litorale

Cabras, le Sentinelle del Sinis sorvegliano le spiagge

Presidio dei volontari per salvaguardare gli arenili
Sara Pinna
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l’intesa

Oristano, pace fatta tra Comune e Soe: accordo da 36 mila euro

Il contenzioso di chiude con una transazione che riduce a meno di un terzo la richiesta iniziale
Marianna Guarna
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l’evento

Bosa, grande attesa per il Carnevale estivo

Appuntamento venerdì 7 agosto
SERAFINO CORRIAS
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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