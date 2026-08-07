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Agenda

Su Coro de Piaghe
Su Coro de Piaghe
l’evento

A Ploaghe torna il Sardigna Aeras-Festival di canti e suoni

Musica ed esposizioni artistiche nella manifestazione curata da Su Coro de Piaghe
Giampiero Marras
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Chremule (foto concessa)
Chremule (foto concessa)
l’appuntamento

Cultura ed enogastronomia: a Cheremule racconti sotto le stelle

L’incontro è fissato per mercoledì 19 agosto nella piazzetta della chiesa di Santa Croce
Mariangela Pala
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Olmedo - Suoni e Sapori (foto concessa)
Olmedo - Suoni e Sapori (foto concessa)
l’evento

Olmedo si prepara per Suoni e Sapori

Due giorni all’insegna di musica, folklore e divertimento
Mariangela Pala
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l’evento

Gesico, al via la Festa dell’Emigrato

Si rinnova l’appuntamento con la manifestazione dedicata alle tradizioni, alla musica e alla riflessione sul futuro dei territori dell’interno
Severino Sirigu
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la corsa

“Torre delle Stelle corre” in memoria di Edith Pelgrims de Bigard

La gara competitiva è di circa 6 km, ma è prevista anche una camminata ludico-motoria
Antonio Serreli
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L’EVENTO

Desulo, Jasmine Myra protagonista del “Trekking ad Alta Quota”

Sabato 8 agosto musica e natura protagoniste sul Gennargentu
Severino Sirigu
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Nina Zilli
Nina Zilli
il concerto

Nina Zilli a Porto Cervo per il Consorzio Costa Smeralda

Lunedì in Piazza Principe Karim Aga Khan IV il live aperto al pubblico
Ilenia Giagnoni
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l’appuntamento

Torre dei Corsari, una notte tra skate e hockey su prato in piazzetta Stella Maris

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra due realtà sportive del territorio
FRANCESCA TREBINO
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l’evento

Ollastra, conto alla rovescia per “Ollastra in Mirto”

L’appuntamento è in programma per domenica 9 agosto
Sara Pinna
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cultura

I venerdì di agosto al Pozzo Sacro di Santa Cristina

Cristalloterapia protagonista degli appuntamenti organizzati dall’Associazione Muladhara
Alessia Orbana
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l’evento

A Villagrande Strisaili il 13° Torneo Internazionale di Sa Strumpa

"Juntos" vedrà in gara non solo atleti sardi ma anche di Islanda, Inghilterra, Scozia, Bretagna e Iran
Giampiero Marras
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sul palco

Quartucciu, domani al Giardino Mariposa “Un Cinquetto all’Orto

Appuntamento organizzato da Il Crogiuolo
Matteo Cabras
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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