Colpo di scena a Simaxis: Ignazio Addari, 65 anni, ex ispettore dei vigili del fuoco, è il nuovo sindaco. Il candidato della lista "Simaxis Futura", vicesindaco tra il 2005 e il 2015, ha vinto la sfida a tre con 622 voti.

Il sindaco uscente, Giacomo Obinu, che ha ottenuto 501 preferenze, non è riuscito a ottenere la terza fascia tricolore. Marco Mottura, ex vicesindaco, si è invece fermato a 291 voti.

«Da oggi si cambia - commenta Addari - inizia una nuova politica. Devo lavorare per il bene di tutti. Non vedo l'ora di mettermi a disposizione del paese che merita di essere ascoltato. Mi sono candidato per vincere, del resto sono in pensione e ho tempo per dedicarmi al Comune».

A Simaxis la campagna elettorale è stata incandescente. Dieci giorni fa c'è stata l'invasione di fogli bianchi con offese nei confronti dei candidati della lista guidata proprio da Ignazio Addari, mentre pochi giorni fa qualcuno si è divertito a realizzare con l'intelligenza artificiale immagini offensive verso il sindaco, omai ex, Obinu, poi inviate nelle varie chat dei residenti e non solo. Addari: «Sono cose poco carine che, a mio avviso, hanno contribuito a far capire il valore della nostra lista, che poi è stata premiata».



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