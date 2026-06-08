Erano tre le liste in corsa per la conquista del Comune. Il sindaco uscente De Fanti, alla guida di Centrosinistra per Guspini, sfidava Pala e Simona Cogoni, candidata della lista Impari.

Una competizione particolarmente attesa, anche perché le ultime elezioni con tre liste risalivano al 2015. In paese, una situazione di così grande incertezza sull'esito finale non si vedeva da anni, ma il responso delle urne è stato netto e ha premiato la proposta politica guidata da Pala.

A caratterizzare la tornata elettorale è stata anche la partecipazione. Nelle 14 sezioni dislocate tra il centro urbano di Guspini e le frazioni di Montevecchio e Sa Zeppara, l'affluenza si è attestata al 58,16 per cento degli aventi diritto. Un dato in crescita rispetto alle precedenti elezioni comunali, quando alle urne si presentò il 45,39 per cento degli elettori in una sfida che vedeva in campo soltanto due liste.

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