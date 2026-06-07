Gonnosnò, quorum raggiunto: per Ignazio Peis arriva la confermaCentrato il bis, dopo l’elezione del 2020, alla guida dell’unica lista presente, la civica “Gonnosnò e Figu Insieme”
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A Gonnosnò la soglia del 40% dei votanti è stato superata attorno alle 21.30 di domenica. Nel paese della Marmilla di poco più di 700 abitanti, quorum superato e conferma di Ignazio Peis a sindaco.
Peis centra così il bis, dopo l’elezione del 2020, alla guida dell’unica lista presente, la civica “Gonnosnò e Figu Insieme”, sotto il segno della continuità amministrativa.
«Sono estremamente soddisfatto – commenta Peis – perché i cittadini hanno dimostrato senso di responsabilità. Con questo voto hanno dimostrato che il Comune rimane il presidio più importante nei piccoli centri».