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Cronaca Sardegna

Le passerelle della Marina di Sorso (foto concessa)
Le passerelle della Marina di Sorso (foto concessa)
la denuncia

Marina di Sorso: «Passerelle in legno inaccessibili ai disabili»

A segnalare le problematiche presenti sul litorale è il consigliere Alfredo Roggio
Mariangela Pala
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Gavino Gaspa, segretario della Federazione di Sassari del Psd'Az
Gavino Gaspa, segretario della Federazione di Sassari del Psd'Az
l’appello

Sassari, Psd'Az: «Chiediamo il congresso nazionale, volontà della maggioranza degli iscritti»

Il segretario sassarese definisce “reticenze” quelle del presidente del partito, Antonio Moro
Emanuele Floris
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l’allarme

Truffe agli anziani, «la tempestività è fondamentale»

La testimonianza di Sandra Pusceddu alle Poste di Oristano
Marianna Guarna
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Il Comune di Burcei
Il Comune di Burcei
il programma

Estate a Burcei, arriva Bidda Rock 2026

L'appuntamento è per domani, sabato, a Burcei nella Piazza Marcia
Antonio Serreli
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Il tratto della via Buddi Buddi
Il tratto della via Buddi Buddi
comune

Sassari, Buddi Buddi pericolosa: si pensa a un intervento da 22mila euro

Velocità eccessive che mettono a rischio l’incolumità dei pedoni e quella dei residenti
Emanuele Floris
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La Rotonda di Platamona
La Rotonda di Platamona
comune

Sassari, nuovi parcheggi e un servizio navetta gratuito a Platamona

«Un servizio per le sassaresi e i sassaresi e per valorizzare il potenziale del litorale»
Emanuele Floris
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la proroga

Progetto IVI Petrolifera a Torregrande: riflettori su fideiussione e opere mai realizzate

Il progetto riguarda la trasformazione dei 134.500 metri quadrati dell’ex raffineria Sipsa in un grande polo turistico con alberghi, residenze e campo da golf
Marianna Guarna
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l’incidente

Cagliari, scooter si schianta contro un autobus in piazza Giovanni XXIII: grave il conducente

Il giovane in codice rosso, sul posto ambulanze e Polizia locale
Roberto Carta
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Su Coro de Piaghe
Su Coro de Piaghe
l’evento

A Ploaghe torna il Sardigna Aeras-Festival di canti e suoni

Musica ed esposizioni artistiche nella manifestazione curata da Su Coro de Piaghe
Giampiero Marras
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tassa rifiuti

Capoterra, Tari invariata: via libera dal consiglio comunale

L’assemblea ha approvato le nuove tariffe che non subiranno rincari
Ivan Murgana
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Chremule (foto concessa)
Chremule (foto concessa)
l’appuntamento

Cultura ed enogastronomia: a Cheremule racconti sotto le stelle

L’incontro è fissato per mercoledì 19 agosto nella piazzetta della chiesa di Santa Croce
Mariangela Pala
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Olmedo - Suoni e Sapori (foto concessa)
Olmedo - Suoni e Sapori (foto concessa)
l’evento

Olmedo si prepara per Suoni e Sapori

Due giorni all’insegna di musica, folklore e divertimento
Mariangela Pala
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momenti di paura

Incendio a Quartu: in fumo tre ettari. Fiamme vicino alle abitazioni

Dopo il rogo divampata in via Danimarca avviata la bonifica e gli accertamenti per risalire alle cause
Antonio Serreli
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la sentenza

Bosa, il Comune condannato a pagare 18mila euro di spese telefoniche

Dopo la decisione del Tribunale il consiglio comunale autorizza il debito fuori bilancio per saldare il dovuto
SERAFINO CORRIAS
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desulo

Brucia la foresta di Girgini sul Gennargentu: tre elicotteri in azione

Un vasto rogo è divampato tra fitta boscaglia e macchia mediterranea
GIORGIO IGNAZIO ONANO
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l’iniziativa

A Porto Palma la mostra del laboratorio teatrale

La “pesca” di emozioni dei bambini in spiaggia
FRANCESCA TREBINO
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il progetto

Guilcier, al via la nuova fase per il Contratto di Lago

Uno strumento che punta a proteggere, migliorare e ripristinare la qualità di tutte le acque
Alessia Orbana
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le emergenze

Ancora incendi in Sardegna: in azione squadre di terra e mezzi aerei

Interventi della Forestale, con elicotteri e SuperPuma, per domare le fiamme sul Gennargentu e a Monserrato, Serramanna, Senorbì, Carbonia e San Nicolò d’Arcidano
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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