Non sono ancora le 19 di domenica quando a Fordongianus viene raggiunto il primo quorum. Il quaranta per cento degli aventi diritto al voto si è infatti recato alle urne, accordando almeno per ora la vittoria al sindaco uscente Serafino Pischedda che si avvicina così al quarto mandato da primo cittadino.

Nella cittadina termale al momento c’è cautela. Pischedda commenta così la notizia: «Siamo contenti di come stanno andando le operazioni di voto, c’è una buona affluenza. Ovviamente c’è anche il secondo quorum da raggiungere ovvero il cinquanta per cento più uno dei voti a favore della lista.

Ma siamo per ora soddisfatti, perché significa che la gente sta rispondendo e c’è gradimento verso la lista». Quarantotto anni, funzionario pubblico, Pischedda ricopre l’incarico di primo cittadino dal 2010.

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