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Medio Campidano

la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976
Gianluigi Deidda
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epa13137555 A handout photo made available by the Fire and Rescue Departmental Service 33 (SDIS 33), the official fire and rescue department for the area of Gironde, shows a Canadair aircraft dropping water on a fire burning at Camp de Souge Martignas-sur-Jalle, near Bordeaux, southwestern France, 28 July 2026. France is bracing for the next major heatwave of the year as firefighters continue to battle major forest fires near Bordeaux. EPA/SDIS33/MATTHIEU PENZ HANDOUT -- MANDATORY CREDIT -- BEST QUALITY AVAILABLE --HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
epa13137555 A handout photo made available by the Fire and Rescue Departmental Service 33 (SDIS 33), the official fire and rescue department for the area of Gironde, shows a Canadair aircraft dropping water on a fire burning at Camp de Souge Martignas-sur-Jalle, near Bordeaux, southwestern France, 28 July 2026. France is bracing for the next major heatwave of the year as firefighters continue to battle major forest fires near Bordeaux. EPA/SDIS33/MATTHIEU PENZ HANDOUT -- MANDATORY CREDIT -- BEST QUALITY AVAILABLE --HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
Lotta al fuoco

Incendi, emergenza continua: elicotteri e Canadair dirottati da Furtei a Goni

Spento un grosso rogo ne scoppia un altro che richiede l’intervento massiccio di mezzi aerei
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Il reportage

La cassaforte dei lingotti: viaggio nella fonderia di San Gavino, obiettivo (mancato) dell’assalto

Dal piombo ai metalli preziosi: cento operai al lavoro e un caveau blindatissimo
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Chiesa di San Sisinnio a Villacidro (foto Michela Meloni - archivio Unione)
Chiesa di San Sisinnio a Villacidro (foto Michela Meloni - archivio Unione)
l’appuntamento

Aspettando San Sisinnio, tre giorni di festa a Villacidro

Dal 28 al 30 luglio tre appuntamenti fra cultura, memoria e tradizioni cittadine in piazza Zampillo
Enrico Melis Costa
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Uno dei campi da tennis comunali di via Dante a San Gavino
Uno dei campi da tennis comunali di via Dante a San Gavino
il progetto

San Gavino, nuova recinzione per i campi da tennis di via Dante

A buon punto i lavori di riqualificazione dell’impianto
Gian Luigi Pittau
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Le volontarie della Pro Loco di San Gavino Monreale
Le volontarie della Pro Loco di San Gavino Monreale
il caso

San Gavino, fondi in ritardo alle associazioni: monta la protesta

La denuncia dei consiglieri comunali Orrù e Mamusa
Gian Luigi Pittau
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l’indagine

Contatto aereo tra Canadair e Superpuma in Sardegna, l’Agenzia nazionale per la sicurezza avvia un’inchiesta

L'episodio è avvenuto il 10 luglio durante le fasi di spegnimento di un rogo a Guspini
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Foto di Raimondo Piras
Foto di Raimondo Piras
L’emergenza

Incendio a Guspini, canadair aggancia un elicottero: tragedia sfiorata in volo

Incolumi gli equipaggi ma la rottura di un cavo di 30 metri ha rischiato di avere conseguenze più gravi. Un testimone: «Poteva finire male, c’è mancato davvero poco»
Andrea Deidda
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Nubes de Buenos Aires - foto concessa
Nubes de Buenos Aires - foto concessa
Il festival

"Nubes de Buenos Aires", appuntamento al Nuraghe di Barumini

Il concerto in due apre il Barumini Music & Heritage
Enrico Melis Costa
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Il nuovo direttivo dei Lions Club Villacidro Medio Campidano
Il nuovo direttivo dei Lions Club Villacidro Medio Campidano
la nomina

San Gavino, Libero Lai è il nuovo presidente dei Lions Club Villacidro Medio Campidano

La cerimonia ha segnato l’inizio del nuovo anno sociale 2026/2027
Gian Luigi Pittau
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L'ascensore fuori servizio dell'ospedale di San Gavino Monreale
L'ascensore fuori servizio dell'ospedale di San Gavino Monreale
il caso

Guasto l’ascensore del personale in ospedale a San Gavino, il manifesto “a lutto”: «Ode alle scale forzate»

Medici, infermieri e operatori socio-sanitari devono percorrere le scale anche più volte al giorno
Gian Luigi Pittau
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Foto archivio
Foto archivio
La mobilitazione

Pale eoliche nel Medio Campidano, riparte la protesta: «Il territorio verrà devastato»

Petizione a Governo e Regione, manifestazione il primo agosto
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Il rogo a Serramanna (foto Corpo Forestale)
Il rogo a Serramanna (foto Corpo Forestale)
l’incendio

Rogo nelle campagne di Serramanna: in volo due elicotteri per domare le fiamme

Squadre al lavoro a Pranu S. Luxeria: in campo Forestas, vigili del fuoco, volontari e barracelli
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Il Comune di San Gavino Monreale
Il Comune di San Gavino Monreale
comune

San Gavino, entrano in consiglio comunale Daniela Marongiu e Luca Senis

Prendono il posto dei dimissionari Silvio Boi e Claudia Pinna
Gian Luigi Pittau
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l’operazione

Villamar: minacce e molestie a una donna, 24enne in cella. Trovata droga durante l’arresto, nei guai anche il fratello

Due fratelli in manette, perquisendo la casa i carabinieri hanno trovato 425 grammi di hashish
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la protesta

Villacidro, pensionato si incatena davanti alla Polizia Locale: «Prescrizioni antincendio non rispettate»

Attimi di tensione, poi l’uomo è stato invitato ad entrare negli uffici e il comandante Simone Manconi gli ha detto che non ci sono pericoli
Gianluigi Deidda
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Da sinistra il comandante della polizia locale Massimiliano Orrù, il sindaco Stefano Altea, il capitano dei barracelli Antonello Figus e il comandante dei carabinieri Ivan Melis
Da sinistra il comandante della polizia locale Massimiliano Orrù, il sindaco Stefano Altea, il capitano dei barracelli Antonello Figus e il comandante dei carabinieri Ivan Melis
l’incarico

San Gavino, Antonello Figus è il nuovo capitano della compagnia barracellare

Pensionato, in passato ha lavorato per 37 anni e tre mesi nella guardia di finanza
Gian Luigi Pittau
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I roghi

Incendiari scatenati tra San Gavino e Villacidro: le fiamme minacciano una casa e il canile

Pomeriggio di fuoco nel Medio Campidano
Gianluigi Deidda
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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