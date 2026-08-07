VaiOnline

Mondo

stati uniti

Usa, Trump ferma il quinto maxi-progetto per i parchi eolici offshore

Washington pagherà 1,22 miliardi di dollari a una società tedesca per rinunciare agli impianti al largo delle coste di New York, California e Louisiana
WhatsApp Logo
Dopo la decisione del governo di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen con la Spagna, all'aeroporto di Fiumicino, in corrispondenza dei primi voli arrivati questa mattina rispettivamente da Barcellona e Madrid, sono scattati ad opera della Polizia di Frontiera i primi controlli a campione su passeggeri di Paesi terzi (extra Ue) in arrivo dalla Spagna. La macchina operativa per predisporre le verifiche si è messa in moto già da ieri sera. Le verifiche sono "selettive", e sotto la lente saranno cittadini di Paesi terzi in arrivo dalla Spagna, per accertare se siano in possesso dei documenti idonei a circolare in ambito Schengen. ANSA/TELENEWS
Dopo la decisione del governo di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen con la Spagna, all'aeroporto di Fiumicino, in corrispondenza dei primi voli arrivati questa mattina rispettivamente da Barcellona e Madrid, sono scattati ad opera della Polizia di Frontiera i primi controlli a campione su passeggeri di Paesi terzi (extra Ue) in arrivo dalla Spagna. La macchina operativa per predisporre le verifiche si è messa in moto già da ieri sera. Le verifiche sono "selettive", e sotto la lente saranno cittadini di Paesi terzi in arrivo dalla Spagna, per accertare se siano in possesso dei documenti idonei a circolare in ambito Schengen. ANSA/TELENEWS
il caso

Schengen, ultimatum della Spagna: «L’Italia revochi i controlli entro domenica». Palazzo Chigi: «No a imposizioni»

Il governo di Madrid a testa bassa: «Misura ingiusta e discriminatoria». Da lunedì senza uno stop ci sarà una risposta «proporzionale»
WhatsApp Logo
epa13150616 Police officers guard a group of migrants at El Trampolin beach in Ceuta, Spain, 04 August 2026. According to Spanish officials, around 2,500 migrants remain in Ceuta following last week's massive border rush from Morocco, with many living in overcrowded reception centers or sleeping outdoors on beaches and in parks. EPA/REDUAN
epa13150616 Police officers guard a group of migrants at El Trampolin beach in Ceuta, Spain, 04 August 2026. According to Spanish officials, around 2,500 migrants remain in Ceuta following last week's massive border rush from Morocco, with many living in overcrowded reception centers or sleeping outdoors on beaches and in parks. EPA/REDUAN
spagna

Giovane migrante muore nel tentativo di entrare a Ceuta con il parapendio

Il ragazzo di origini subsahariane si era lanciato dalle montagne marocchine
WhatsApp Logo
epa13139672 Former Director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Dr. Anthony Fauci testifies before the Senate Committee on Homeland Security and Government Affairs on Capitol Hill in Washington, DC, USA, 29 July 2026. EPA/MATTHEW KAMINSKY
epa13139672 Former Director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) Dr. Anthony Fauci testifies before the Senate Committee on Homeland Security and Government Affairs on Capitol Hill in Washington, DC, USA, 29 July 2026. EPA/MATTHEW KAMINSKY
stati uniti

Covid, il Senato Usa dichiara Fauci colpevole di oltraggio al Congresso

L’infettivologo, responsabile del piano Usa per arginare la malattina, si è rifiutato di rispondere alle domande per 100 volte. Ora rischia un’indagine penale
WhatsApp Logo
epa13151265 Young migrants shower at Trampolin Beach in Ceuta, Spain, 05 August 2026, after entering the Spanish enclave on 30 July during a mass crossing at the border breakwater. EPA/Reduan
epa13151265 Young migrants shower at Trampolin Beach in Ceuta, Spain, 05 August 2026, after entering the Spanish enclave on 30 July during a mass crossing at the border breakwater. EPA/Reduan
immigrazione

Ceuta, gli 007 spagnoli: «Pienamente credibile un nuovo assalto di migranti il 15 agosto»

Il tam tam sui social è partito, circolano messaggi e false informazioni su presunte falle nei controlli di frontiera. E la data potrebbe anche essere anticipata, dispiegati 4mila agenti
WhatsApp Logo
l’incidente

Bird strike per il Boeing: slitta il ritorno dei Dimonios dal Libano

Impatto con un volatile per l’aereo che avrebbe dovuto riportare i primi settanta sassarini in Sardegna: necessari controlli di sicurezza
Enrico Fresu
WhatsApp Logo
epa13151793 Damaged buildings in Zawtar al Sharqiyah as seen from Zawtar al Gharbiya, southern Lebanon, 05 August 2026. Zawtar al-Gharbiya is among the designated pilot zones under the ceasefire agreement between Lebanon and Israel, from which Israeli forces have withdrawn. EPA/STRINGER
epa13151793 Damaged buildings in Zawtar al Sharqiyah as seen from Zawtar al Gharbiya, southern Lebanon, 05 August 2026. Zawtar al-Gharbiya is among the designated pilot zones under the ceasefire agreement between Lebanon and Israel, from which Israeli forces have withdrawn. EPA/STRINGER
medioriente

L'esercito israeliano bombarda il sud del Libano, sospesi i colloqui a Roma

Brusca interruzione anticipata della sessione dei negoziati, dovrebbero però riprendere a breve
WhatsApp Logo
esercito

Conclusa la missione in Libano, la Brigata Sassari torna in Sardegna: rientro scaglionato per i 500 “Dimonios”

Si è tenuto oggi a Shama il passaggio di consegne con la Brigata “Pozzuolo del Friuli”: domani tornano i primi 70 militari ad Alghero
WhatsApp Logo
Mondo

Malta, 15enne italiano detenuto da oltre due mesi. L’appello dei genitori

L’adolescente arrestato per procurato allarme bomba a scuola. La Farnesina segue il caso da vicino
WhatsApp Logo
(Ansa-Epa)
(Ansa-Epa)
medioriente

«Usa e Iran vicini a un accordo sullo Stretto di Hormuz»

Axios: «Intesa nelle prossime ore. Si punta a far ripartire i negoziati per una tregua duratura»
WhatsApp Logo
Soccorsi in azione dopo un attacco russo in Ucraina (Ansa-Epa)
Soccorsi in azione dopo un attacco russo in Ucraina (Ansa-Epa)
la guerra

Massiccio attacco russo su Kiev: morti e feriti

Missili balistici di Mosca contro la capitale ucraina. Le vittime sarebbero almeno 17
WhatsApp Logo
Un frame tratto da un video della Comunità ebraica di Roma. Le urla con lo slogan nazista 'sieg Heil', è il tentativo di entrare in albergo dove si trovavano giovani ebrei italiani, molti della Comunità romana. E' successo a Sofia. "I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all'aggressione verbale degli antisemiti. Un video documenta l'ignobile provocazione, i saluti nazisti e le urla "Sieg Heil!" di un gruppo di naziskin con le magliette nere e il teschio, che hanno cercato di forzare l'ingresso di un albergo dove si trovavano decine di adolescenti anche della Comunità Ebraica di Roma. Ci sono stati lunghi minuti di tensione, anche perché dopo l'intervento della polizia i naziskin sono tornati e hanno di nuovo bloccato gli ingressi, minacciando e urlando i nostri ragazzi", ha dichiarato Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma, 4 agosto 2026. COMUNITA' EBRAICA DI ROMA +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++
Un frame tratto da un video della Comunità ebraica di Roma. Le urla con lo slogan nazista 'sieg Heil', è il tentativo di entrare in albergo dove si trovavano giovani ebrei italiani, molti della Comunità romana. E' successo a Sofia. "I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all'aggressione verbale degli antisemiti. Un video documenta l'ignobile provocazione, i saluti nazisti e le urla "Sieg Heil!" di un gruppo di naziskin con le magliette nere e il teschio, che hanno cercato di forzare l'ingresso di un albergo dove si trovavano decine di adolescenti anche della Comunità Ebraica di Roma. Ci sono stati lunghi minuti di tensione, anche perché dopo l'intervento della polizia i naziskin sono tornati e hanno di nuovo bloccato gli ingressi, minacciando e urlando i nostri ragazzi", ha dichiarato Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma, 4 agosto 2026. COMUNITA' EBRAICA DI ROMA +++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++
bulgaria

Sofia, naziskin tentano l’assalto all’hotel che ospitava giovani ebrei italiani

Slogan nazisti, il presidente della Comunità Ebraica di Roma: «Violenza antisemita, fare luce»
WhatsApp Logo
I dati

Caldo torrido in Spagna, il Ministero della Sanità: «Oltre tremila morti in tre mesi»

Ministra della Sanità su X: «Il doppio rispetto a un anno fa, priorità di salute pubblica»
WhatsApp Logo
il caso

Show comico di Amanda Knox sui suoi processi, l’ira dei familiari di Meredith: «Allibiti, un’offesa alla sua memoria»

La 39enne di Seattle annuncia uno spettacolo teatrale sulla sua storia giudiziaria. «Non scherzo sul delitto», precisa, ma la famiglia della studentessa uccisa è su tutte le furie
WhatsApp Logo
Militari a Ceuta (Ansa-Epa)
Militari a Ceuta (Ansa-Epa)
il caso

Madrid attacca: «L’Italia non è all’altezza sui migranti». Da Ceuta 73mila rimpatri in pochi giorni

Il ministro degli Esteri Albares: «Da Roma assunte posizioni irresponsabili». Gli hub “modello Albania” al centro del vertice Ue
WhatsApp Logo
epa13147003 Migrants return across the border fence into Morocco from the Spanish North African enclave of Ceuta, 02 August 2026. The returns follow two days of mass border breaches in which tens of thousands of migrants crossed into Ceuta and attempted entry into nearby Melilla, prompting the deployment of Spanish armed forces and coordinated border returns with Moroccan authorities. EPA/REDUAN
epa13147003 Migrants return across the border fence into Morocco from the Spanish North African enclave of Ceuta, 02 August 2026. The returns follow two days of mass border breaches in which tens of thousands of migrants crossed into Ceuta and attempted entry into nearby Melilla, prompting the deployment of Spanish armed forces and coordinated border returns with Moroccan authorities. EPA/REDUAN
il caso

Ceuta, Paesi “contro” in Unione Europea. E Donald ringrazia

Esiste davvero una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna? Nel frattempo ogni tensione all’interno del circuito europeo ne indebolisce le istituzioni
WhatsApp Logo
I sette italiani morti nell'incidente aereo in direzione Nazca, immortalati prima di partire per il Perù. Da sinistra verso destra: la coppia Angelucci, Cristina Bianco, Matteo Gianturco (ragazzo maglia nera), Paolo Gianturco, Lorenzo Angelucci e ultimo a destra Pietro Gianturco, 2 agosto 2026 ANSA
I sette italiani morti nell'incidente aereo in direzione Nazca, immortalati prima di partire per il Perù. Da sinistra verso destra: la coppia Angelucci, Cristina Bianco, Matteo Gianturco (ragazzo maglia nera), Paolo Gianturco, Lorenzo Angelucci e ultimo a destra Pietro Gianturco, 2 agosto 2026 ANSA
la tragedia

Aereo schiantato in Perù, l’avvitamento su se stesso e la caduta verticale: vento o avaria?

Distrutte due famiglie brianzole, tredici le vittime in totale
WhatsApp Logo
Incendio in Grecia (Ansa-Epa)
Incendio in Grecia (Ansa-Epa)
la tragedia

Scontro fra due elicotteri anti-incendio: due morti in Grecia

La collisione tra due velivoli impegnati nelle operazioni di estinzione di un rogo nelle vicinanze di Atene
WhatsApp Logo
(Foto Ansa-Difesa)
(Foto Ansa-Difesa)
a pantelleria

Nave della Marina italiana abborda petroliera della “flotta ombra” russa

La “Toa Payoh, sottoposta a sanzioni dell'Unione europea, fermata per un controllo dalla “Thaon di Revel”
WhatsApp Logo
123456789...

Da non perdere

#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
WhatsApp Logo
#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
WhatsApp Logo

Più letti

  1. 01
    Tragedia sulla 131, schianto al bivio per Paulilatino: morto un 53enne di Oristano
  2. 02
    Nell’Isola assediata dal caldo arrivano i temporali estivi: allerta nel pomeriggio
  3. 03
    Bono, morto schiacciato dal muro crollato: una storia di famiglia segnata dalle disgrazie
  4. 04
    Cagliari, ragazzo aggredito a bastonate in strada: è grave
  5. 05
    Il dramma di Cristian Bucchi: «Trovai la mia compagna morta in casa a Cagliari davanti a mia figlia»
  6. 06
    Caso Esposito, l’Ad Melis: «Cagliari davanti a qualcosa di simile a un tentativo di estorsione»
  7. 07
    Emergenza sul volo Roma-Cagliari: l’aereo torna a Fiumicino
  8. 08
    Quartu: «Cacciati dal b&b perché mio figlio è autistico». Il gestore smentisce
  9. 09
    Traffico di clandestini, smantellata un’organizzazione in Sardegna: progettava traversate veloci e trasporto di droga
  10. 10
    Crolla un muro a Bono: morto un quarantunenne, grave il padre