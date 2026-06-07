Siapiccia, raggiunto il quorum del 40%: Deidda si avvicina al quarto mandatoIl primo cittadino si è presentato alla guida della lista “Unius pro Siapiccia”, sotto il segno della continuità
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Poco dopo le 20 di domenica a Siapiccia è stato raggiunto il primo quorum. Nel piccolo paese ai piedi del Monte Arci si è recato alle urne oltre il 40% degli aventi diritto di voto, soglia richiesta in presenza di una lista nei comuni sotto i 15mila abitanti, confermando per il momento la vittoria a Raimondo Deidda.
Per il primo cittadino uscente si avvicina così il quarto mandato. Deidda si è presentato alla guida della lista “Unius pro Siapiccia”, sotto il segno della continuità.
«Sono soddisfatto – il commento a caldo di Deidda - non avevo dubbi sulla maturità civica e il senso di responsabilità dei miei concittadini, confido di superare il 50%. Ora attendo con estrema fiducia l’esito dello spoglio di domani».