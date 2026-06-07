Quorum raggiunto in anticipo nella Barbagia- Mandrolisai ad Atzara, Austis e Tiana tutti centri in cui si è presentata una sola lista.

È stato il gruppo Po Tiana della candidata a Sindaca Melissa Vacca il primo a sfondare il muro del 40 percento. L'investitura per la 29enne infermiera alla prima candidatura a Sindaca è arrivata poco dopo le 19.

Erano circa le 20 quando è arrivata la conferma di Alessandro Corona a Sindaco di Atzara. L'esperto amministratore alla guida della coalizione Atzara Bene Comune si avvia così al terzo mandato consecutivo.

Ha dovuto attendere qualche minuto in più ad Austis, Umberto Usai, alla prima candidatura a Sindaco. Erano circa le 21 quando il capolista di Insieme per Austis , pensionato 69 enne , ha avuto la certezza del superamento della fatidica soglia che lo proietta alla guida del paese

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