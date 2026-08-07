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Sport in Sardegna

Un’immagine della curva dello stadio “Bruno Nespoli” di Olbia (foto Ilenia Giagnoni)
Un’immagine della curva dello stadio “Bruno Nespoli” di Olbia (foto Ilenia Giagnoni)
calcio regionale

L’Olbia valuta il ricorso contro l’esclusione dal campionato d’Eccellenza

Intanto, in città una nuova società è pronta a ripartire dalla Seconda categoria
Ilenia Giagnoni
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le gare

Sinnai, torneo di calcio estivo: vince l'AC Denti

Terzo posto alla Sa Bregungia ai rigori
Antonio Serreli
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La festa dell'Antiochense. (a.s.)
La festa dell'Antiochense. (a.s.)
calcio regionale

Antiochense, dopo la festa Promozione decolla già la campagna acquisti

In biancoceleste arrivano Caddei, Lardieri, Orgiana e il portiere Doneddu
Andrea Scano
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Manutenzione allo stadio di Carbonia. (a. s.)
Manutenzione allo stadio di Carbonia. (a. s.)
sport regionale

Carbonia calcio, spiragli per la Seconda categoria (ma con un nuovo nome)

Presentata l’istanza in Federazione dopo la rinuncia all’iscrizione in Eccellenza
Andrea Scano
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calcio

Promozione: all'Ovodda arrivano Balde Aru, Murru e Tedesco

L'esordio in Coppa Italia il 30 agosto a Fonni
Antonio Serreli
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Alcune squadre del torneo di beach volley a San Gavino
Alcune squadre del torneo di beach volley a San Gavino
il torneo

San Gavino, sport e divertimento con il beach volley della Polisportiva Eleonora d’Arborea

Sul gradino più alto del podio sono saliti i giocatori della “Ghiaccio e Arnica”
Gian Luigi Pittau
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Nicola Pisano
Nicola Pisano
basket

Aurea Sassari, conferme e primi innesti per la nuova stagione

Squadra al lavoro per costruire il roster per il campionato di Serie C Unica
Roberto Rubiu
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Marco Atzeni, confermato al centro dell'attacco dell'Arborea (foto di Virgilio Alfano)
Marco Atzeni, confermato al centro dell'attacco dell'Arborea (foto di Virgilio Alfano)
calcio regionale

Promozione, tris di conferme in casa Arborea

Ufficializzato il rinnovo con Atzeni, Angioni e Manzato
Giacomo Pala
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calcio regionale

Un attaccante italo-brasiliano per il Tuttavista

La società annuncia l’arrivo di Tadeu Moro
Antonio Serreli
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Andrea Pulina e Fabio Ruggiu
Andrea Pulina e Fabio Ruggiu
serie d

Il Latte Dolce conferma Pulina e Ruggiu

Sabato alle 18 l’amichevole contro la Torres
Giampiero Marras
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Lorenzo Carboni (foto Antonio Burruni)
Lorenzo Carboni (foto Antonio Burruni)
tennis

Lorenzo Carboni vola ai quarti nel Callenger di Plovdiv

Parte bene l’avventura in doppio dell’algherese
Antonio Burruni
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Silvia Ceccarelli (foto Cicotto)
Silvia Ceccarelli (foto Cicotto)
basket

A2 Femminile, colpo Virtus Cagliari: da Selargius arriva Silvia Ceccarelli

Alta 176 centimetri, è un'esterna capace di ricoprire sia il ruolo di guardia che quello di ala piccola
Roberto Rubiu
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Una gara allo stadio di Carbonia. (a. s.)
Una gara allo stadio di Carbonia. (a. s.)
calcio

Carbonia: ipotesi per un ripescaggio più dignitoso

Alcuni segnali lascerebbero intendere che ci sia qualcosa di concreto
Andrea Scano
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Loi, tecnico della Cos
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il campionato

Serie D, ecco i gironi e le date del campionato

Cinque squadre sarde, tutte nel girone G: Budoni, Cos, Monastir, Ossese e Latte Dolce
Antonio Serreli
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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