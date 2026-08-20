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Eventi

La locandina di Girovagando (foto concessa)
La locandina di Girovagando (foto concessa)
cultura

Festival Girovagando, spettacoli e arte di strada conquistano Tissi

L’evento itinerante compie 29 anni e sbarca nel comune sassarese con una serata ricca di eventi e performance incentrate sul valore delle relazioni umane
Mariangela Pala
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Molentargius, fenicotteri che covano le uova (Archivio L'Unione Sarda)
Molentargius, fenicotteri che covano le uova (Archivio L'Unione Sarda)
l’evento

“I suoli di Molentargius”, a Cagliari una passeggiata speciale nel cuore del Parco naturale

Un laboratorio all’aperto per scoprire ricchezze e biodiversità del sottosuolo
Rachele Frongia
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Quad in marcia
Quad in marcia
parteolla

Sabato a Dolianova la prima edizione del “Quad avventura the first”

In programma il raduno e il tour di 65 chilometri tra natura e paesaggi da cartolina
Carla Zizi
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Le grandi protagoniste del fine settimana algherese (foto concessa)
Le grandi protagoniste del fine settimana algherese (foto concessa)
l’evento

Formazione, creatività, spettacolo e beneficenza all’appuntamento con “Alghero in Pizza”

Una tre giorni promossa dall’Associazione Cuochi Provincia di Sassari nel Mercato Civico algherese
Antonio Burruni
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Cagliari, canile comunale (Archivio L'Unione Sarda)
Cagliari, canile comunale (Archivio L'Unione Sarda)
cagliari

“Il cane, dal canile a casa”: a Pirri un incontro per scoprire il mondo delle adozioni consapevoli

Interverranno gli esperti del settore e la dirigente del servizio veterinario del Comune
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Laboratorio creativo esperenziale per bambini alla rassegna S'Antunna (foto Oggianu)
Laboratorio creativo esperenziale per bambini alla rassegna S'Antunna (foto Oggianu)
l’evento

Rassegna de S’Antunna, a Macomer un laboratorio creativo esperienziale per i bambini

Centinaia di alunni delle elementari all’iniziativa che rafforza il legame dei più piccoli con natura e territorio
Francesco Oggianu
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La locandina dell'evento
La locandina dell'evento
enogastronomia

Tempio Pausania, arriva Ottugnu Timpiesu

La festa popolare dedicata ai profumi dell’autunno, alle tradizioni e al buon vino
Claudio Modesto Ronchi
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(foto Archivio)
(foto Archivio)
l’evento

Longevità, gusto e tradizione: a Oslo la cucina sarda diventa modello di sostenibilità e salute

Scelta dall’Ambasciata italiana per la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. In vetrina anche il progetto dell’Einstein Telescope
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l’appuntamento

Il 2 agosto ad Aidomaggiore la sagra del formaggio pecorino e della pecora

Degustazione di prodotti locali e momenti di convivialità
Alessia Orbana
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la rassegna

Anteprime estive del “Dicembre letterario”: settimo appuntamento con Marilù Oliva

Il 25 luglio a Galtellì “La bibbia raccontata dalle donne”
Severino Sirigu
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Glelany Cavalcante, Miss Universe Italy 2024
Glelany Cavalcante, Miss Universe Italy 2024
la kermesse

Miss Universo Italia in tour per la Sardegna, parole d’ordine: bellezza e inlcusione sociale

La prima tappa della rassegna, organizzata per la Sardegna da Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia, venerdì 16 maggio in piazza Sella a Iglesias.
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Statua di Sant'Isidoro a Senorbì
Statua di Sant'Isidoro a Senorbì
il rito

Senorbì, festa e processione in onore di Sant'Isidoro

Un appuntamento irrinunciabile in una cittadina che continua a salvaguardare le proprie tradizioni
Severino Sirigu
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Un'immagine di repertorio delle "Pariglie Palmaresi" (foto concessa)
Un'immagine di repertorio delle "Pariglie Palmaresi" (foto concessa)
l’appuntamento

Palmas Arborea, domenica la 26esima edizione delle "Pariglie Palmaresi"

Evento che va a chiudere le festività del patrono
Giacomo Pala
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Il Municipio di Ghilarza
Il Municipio di Ghilarza
l’iniziativa

Tra Cagliari e Ghilarza il corso dedicato ai docenti

Doppio appuntamento per “Immaginando Gramsci, strumenti per la didattica 2025”
Alessia Orbana
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Un frame tratto da "Incappucciati, foschi" di Nicola Camoglio (foto concessa)
Un frame tratto da "Incappucciati, foschi" di Nicola Camoglio (foto concessa)
australia

Il cinema sardo in Australia: le proiezioni a Melbourne

Una nuova tappa di “Visioni Sarde”: le pellicole in limba con sottotitoli in inglese
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Luca Boggio, forgiatura della ribeba (foto concessa)
Luca Boggio, forgiatura della ribeba (foto concessa)
pettinengo

Scacciapensieri, ribebe e trunfas nel nuovo allestimento del Museo delle Migrazioni

L’esposizione curata dal circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella
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Prodotti tipici sardi (Ansa)
Prodotti tipici sardi (Ansa)
olanda

Ad Arnhem la fiera “Sardegna in Piazza”

Artigianato, prodotti agroalimentari, turismo e musiche della tradizione, l’iniziativa del circolo “Amici Mediterranei”
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Giulio Biddau (Archivio L'Unione Sarda)
Giulio Biddau (Archivio L'Unione Sarda)
gli appuntamenti

A Sydney concerto e masterclass del pianista Giulio Biddau

L’artista cagliaritano torna in Australia dopo le esibizioni nel 2019
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Un frame tratto da "Ranas" (foto concessa)
Un frame tratto da "Ranas" (foto concessa)
la rassegna

A Hong Kong i giovani registi con “Visioni Sarde”

La proiezione delle pellicole ospitata dalla Dante Alighieri Society
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#animali
Il gatto Nocciolino
Il gatto Nocciolino

Muros, nasce la nuova colonia felina: via al censimento e alla mappatura

La Giunta comunale ha riconosciuto lo stato di colonia protetta al gruppo di 15 gatti con 3 cuccioli stabilmente presente in via Roma vicino all’anfiteatro “Su Corrale”
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