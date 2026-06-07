Chicco Usai centra il bis. L’ostacolo quorum si è sgretolato alle 19.30 di oggi, quando l’urna ha consegnato al 58enne figlio d’arte (il padre fu sindaco del paese) il secondo mandato alla guida del Comune di Ussassai.

«Sono soddisfatto del risultato», è stato il primo commento a caldo del primo cittadino del centro meno popoloso dell’Ogliastra con i suoi 428 residenti. «Sono contento che la comunità abbia riposto in me e nel gruppo la stessa fiducia del 2021. Significa che Ussassai crede nel futuro».

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