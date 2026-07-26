VaiOnline

#CaraUnione

Cagliari, bottiglie e lattine abbandonate per strada (L'Unione Sarda)
Cagliari, bottiglie e lattine abbandonate per strada (L'Unione Sarda)
#caraunione

Malamovida, alcol e giovanissimi: «Povera Cagliari, ogni weekend lo stesso triste spettacolo»

Bottiglie, lattine e bicchieri abbandonati a pochi centimetri dai cestini: «Basterebbe un gesto semplice e civile. Ma il rispetto per la città si impara in famiglia»
WhatsApp Logo
La volpe Lulù (screen da video)
La volpe Lulù (screen da video)
#caraunione

Lulù, la cucciola di volpe ferita sulla Tempio-Palau: «Non ce l’ha fatta, il soccorso h24 non ha funzionato»

Il gruppo che l’ha trovata denuncia le difficoltà nel trovare assistenza veterinaria per la fauna selvatica
Veronica Fadda
WhatsApp Logo
La lettera

Caos passaporti a Elmas: «Oltre un’ora per superare i controlli dopo il volo»

Il racconto di un emigrato sardo: code interminabili, tornelli fuori uso e personale sotto pressione. «Se vogliamo attrarre turisti, l'accoglienza deve iniziare già allo sbarco»
WhatsApp Logo
la lettera

«Odissea per un’Imu non dovuta. E ora mi hanno pignorato l’auto»

Sinnai, la vicenda di un residente tra burocrazia e lungaggini
WhatsApp Logo
cara unione

«Due interventi e un supporto umano costante: grazie agli angeli del Brotzu la mia mano è salva»

«Io falegname da trent’anni e un brutto incidente sul lavoro: i medici dell’ospedale mi hanno guarito senza mai abbandonarmi»
WhatsApp Logo
Due infermiere
Due infermiere
La lettera

«Il mio compagno ha rischiato di perdere una gamba sul lavoro: grazie Sardegna per le cure, grazie sardi per l’aiuto»

Grave infortunio ad Arborea per un operaio bergamasco: evitata l’amputazione. E la donna dedica un pensiero a tutti coloro che hanno evitato il peggio e fornito supporto
WhatsApp Logo
L'ospedale San Martino di Oristano
L'ospedale San Martino di Oristano
cara unione

«Al personale del San Martino di Oristano: grazie per le cure prestate a mio padre»

La lettera: «Vorrei esprimere la mia gratitudine tramite una piccola lettera: anche se la sanità fa acqua da tutte le parti, un piccolo bagliore di luce e speranza»
WhatsApp Logo
I libri intagliati
I libri intagliati
Cara Unione

«Cagliari, i “gendarmi” scacciano dal Largo la donna che intaglia libri: è la città che vogliamo?»

La segnalazione: «Lei italiana che ha provato in tutti i modi ad avere un’autorizzazione, per altri che contribuiscono al degrado non viene usato lo steso pugno duro: perché?»
WhatsApp Logo
Una neonata, immagine simbolo (Ansa)
Una neonata, immagine simbolo (Ansa)
cara unione

«Le neomamme hanno bisogno di cura e rispetto»

Lo sfogo di una zia dopo la nascita della nipotina: «Il reparto di ginecologia e nido di Alghero meritano di più che una porta chiusa»
WhatsApp Logo
L'elisoccorso in arrivo a Cala Moresca
L'elisoccorso in arrivo a Cala Moresca
La lettera

Arbatax, 15enne cade dagli scogli e picchia violentemente la testa. Il padre: «Grazie a chi gli ha salvato la vita»

Il ringraziamento del papà del giovanissimo che, dopo un brutto incidente a Cala Moresca, ha finalmente potuto lasciare l’ospedale
WhatsApp Logo
Manca l’acqua, immagine simbolo
Manca l’acqua, immagine simbolo
cara unione

«A Burcei manca l’acqua da tre giorni: stanchi di essere trattati da cittadini di Serie B»

Lo sfogo di un lettore: «In un paese che può definirsi civile non si può stare così tanto senza potersi fare una doccia»
WhatsApp Logo
Un aereo Aeroitalia
Un aereo Aeroitalia
cara unione

«Niente maschere d'ossigeno per gli animali domestici sui voli Aeroitalia, perché?»

Il racconto: «La compagnia mi ha risposto di non averle a disposizione, nonostante il trasporto del pet si paghi»
WhatsApp Logo
cara unione

«Ore di attesa, respingimenti e limiti comunali: la mia odissea per buttare i cuscini di un divano a Cagliari»

Il racconto: «Pago oltre 450 euro di Tari e devo anche restare in fila per un tempo interminabile. E mi sento dire che non posso conferire quello che devo: ma davvero deve funzionare così male?»
WhatsApp Logo
I fuochi d'artificio dei tifosi del Napoli sotto l'albergo del Cagliari
I fuochi d'artificio dei tifosi del Napoli sotto l'albergo del Cagliari
la lettera del giorno

«Fuochi a Napoli contro il Cagliari, brutto episodio per una città pronta a ospitare eventi sportivi internazionali»

Un lettore contesta la mancata presa di posizione da parte della società partenopea, dopo i fatti di giovedì notte
WhatsApp Logo
Un sacchetto pieno di sabbia buttato nella spazzatura
Un sacchetto pieno di sabbia buttato nella spazzatura
#caraunione

«Furti di sabbia e turisti irrispettosi a Le Bombarde, qualcuno intervenga»

L’arenile algherese preda di chi continua a portare via i granelli dentro buste di plastica e lattine di birra
WhatsApp Logo
Medici (foto Ansa)
Medici (foto Ansa)
La lettera del giorno

«Olbia, più di 15 km di strada per trovare una guardia medica»

La disavventura di una lettrice alle prese con un problema di salute e la disperata ricerca di un medico
WhatsApp Logo
Disabilità, immagine simbolo (foto Ansa)
Disabilità, immagine simbolo (foto Ansa)
la lettera del giorno

«Noi disabili in un mondo difficile»

«Una quotidiana lotta con lungaggini burocratiche che snerva e sfianca chi risorse fisiche e mentali le impiega a (soprav)vivere»
WhatsApp Logo
lettera del giorno

«Grazie ai medici dell’Ortopedia di Lanusei, un’eccellenza dell’Isola»

«Con i p.s. cittadini tutti intasati, mi è stato consigliato di rivolgermi all’ospedale ogliastrino. Ho accettato con scetticismo, mi sono dovuto ricredere. Alta professionalità»
WhatsApp Logo
Lo stadio di San Siro
Lo stadio di San Siro
La lettera del giorno

«I “bee” a San Siro e il silenzio assordante di stadio e telecronisti»

«Ieri non sono stati i pastori sardi a retrocedere, ma chi ha scelto l'indifferenza di fronte a un grido che discrimina un popolo, una cultura, un territorio»
WhatsApp Logo
Immagine simbolo (foto Ansa)
Immagine simbolo (foto Ansa)
la lettera del giorno

«Niente acqua, gravi disagi a Magomadas»

«Una situazione che si protrae a orari alterni da alcuni giorni»
WhatsApp Logo
123456789...

Da non perdere

#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
WhatsApp Logo
#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
WhatsApp Logo

Più letti

  1. 01
    Tragedia sulla 131, schianto al bivio per Paulilatino: morto un 53enne di Oristano
  2. 02
    Nell’Isola assediata dal caldo arrivano i temporali estivi: allerta nel pomeriggio
  3. 03
    Bono, morto schiacciato dal muro crollato: una storia di famiglia segnata dalle disgrazie
  4. 04
    Cagliari, ragazzo aggredito a bastonate in strada: è grave
  5. 05
    Il dramma di Cristian Bucchi: «Trovai la mia compagna morta in casa a Cagliari davanti a mia figlia»
  6. 06
    Caso Esposito, l’Ad Melis: «Cagliari davanti a qualcosa di simile a un tentativo di estorsione»
  7. 07
    Emergenza sul volo Roma-Cagliari: l’aereo torna a Fiumicino
  8. 08
    Quartu: «Cacciati dal b&b perché mio figlio è autistico». Il gestore smentisce
  9. 09
    Traffico di clandestini, smantellata un’organizzazione in Sardegna: progettava traversate veloci e trasporto di droga
  10. 10
    Crolla un muro a Bono: morto un quarantunenne, grave il padre