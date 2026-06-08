I primi risultati dai seggi di Quartu, a spoglio ancora in corso, danno in testa il sindaco uscente Graziano Milia con una percentuale che supera il 62 per cento. Dopo di lui lo sfidante del centrodestra Marco Porcu, col 34 per cento, l’outsider Roberto Matta intorno al 4 per cento. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu, in diretta su Videolina, si è complimentato con Milia, augurandogli buon lavoro.

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