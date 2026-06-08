amministrative
08 giugno 2026 alle 17:15aggiornato il 08 giugno 2026 alle 17:30
Quartu: Graziano Milia in netto vantaggio. Truzzu si congratula con il sindaco uscenteI primi risultati danno in testa il sindaco uscente con una percentuale che supera il 62 per cento
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I primi risultati dai seggi di Quartu, a spoglio ancora in corso, danno in testa il sindaco uscente Graziano Milia con una percentuale che supera il 62 per cento. Dopo di lui lo sfidante del centrodestra Marco Porcu, col 34 per cento, l’outsider Roberto Matta intorno al 4 per cento. Il capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu, in diretta su Videolina, si è complimentato con Milia, augurandogli buon lavoro.
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