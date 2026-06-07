Anche Flussio ha già il suo sindaco. Il quorum è stato raggiunto e Giovanni Antonio Zucca guiderà ancora l’amministrazione comunale del centro della Planargia per i prossimi cinque anni.

Zucca, sostenuto dalla lista civica "Insieme per Flussio", unica presentata alle urne, incassa la riconferma grazie al superamento del 50% dell’affluenza tra gli aventi diritto. Con lui entrano in Consiglio tutti i candidati della lista.

La nuova squadra di maggioranza è composta da: Antonello Deriu, Maria Pina Dettori, Antonio Luigi Fancellu, Mario Manca, Stefania Manca, Maria Giovanna Murgia, Efisio Piras, Giuseppe Francesco Porcu e Giovanna Maria Angela Sias.

Per Flussio si apre un nuovo mandato nel segno della continuità amministrativa. Il raggiungimento del quorum evita lo spettro del commissariamento e consente al sindaco Zucca di riprendere subito il lavoro sugli obiettivi di legislatura: servizi al cittadino, contrasto allo spopolamento e valorizzazione delle tradizioni e dell’enogastronomia locale, eccellenze del paese.

«Ringrazio i cittadini di Flussio per la fiducia e per essere andati a votare», il primo commento del sindaco riconfermato. «Andiamo avanti con impegno, per il bene della nostra comunità».

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