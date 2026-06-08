Un risultato oltre ogni pronostico per il sindaco uscente Massimo Mulas. Si riconferma alla guida del Comune di Porto Torres con oltre 6.700 voti (62,8%), superando di gran lunga la sua competitor Sara Dettori, alla guida del polo sardista, civico e identitario con 2.824 (26%), e Ivan Cermelli del centrodestra - Lega, FdI+FI, list civica - con 990 preferenze (9,2%). Al quarto posto Loredana De Marco che con 234 voti non ha raggiunto il quorum necessario per occupare un posto in consiglio comunale.

«Questa è la vittoria di una comunità che ha capito il lavoro fatto in questi anni. Ho visto tanti giovani recarsi in municipio per richiedere la scheda elettorale, esprimendo la volontà di dare fiducia a questa amministrazione. Un risultato che mi rende felice».

Nella sede del Partito democratico, primo in città, anche l'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, e il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia.

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