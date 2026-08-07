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Provincia di Cagliari

Il Comune di Burcei
Il Comune di Burcei
il programma

Estate a Burcei, arriva Bidda Rock 2026

L'appuntamento è per domani, sabato, a Burcei nella Piazza Marcia
Antonio Serreli
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tassa rifiuti

Capoterra, Tari invariata: via libera dal consiglio comunale

L’assemblea ha approvato le nuove tariffe che non subiranno rincari
Ivan Murgana
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momenti di paura

Incendio a Quartu: in fumo tre ettari. Fiamme vicino alle abitazioni

Dopo il rogo divampata in via Danimarca avviata la bonifica e gli accertamenti per risalire alle cause
Antonio Serreli
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il servizio

Sarroch, sospesa la raccolta della plastica

Impianti saturi, stop al servizio da lunedì 10 agosto
Ivan Murgana
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i lavori

Dolianova, rete idrica in via Vespucci. Lunedì il collegamento alla condotta esistente

Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dell’intervento
Antonio Serreli
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Incendio Pitz'e Serra (foto Lai)
Incendio Pitz'e Serra (foto Lai)
la paura

Quartu, incendio a Pitz’e Serra: fiamme alte a ridosso di case, auto in sosta e chiesa

Aria irrespirabile, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e scongiurato danni alle abitazioni
Federica Lai
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l’allarme

Quartu, boom di segnalazioni di cani e gatti lasciati sul balcone sotto il sole: task force in Comune per tutelarli

A sollecitare i controlli sono gli stessi residenti, con numeri che parlano chiaro
Federica Lai
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la nomina

Sinnai-Maracalagonis-Burcei: Enrico Pusceddu nuovo direttore generale della Fondazione Polisolidale

Resterà in carica per tre mesi (prorogabili), in attesa della modifica dello Statuto dell'Ente
Raffaele Serreli
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il lutto

San Vito, scomparso il presidente della squadra di calcio Gigi Pilia

L’uomo era anche molto attivo come volontario nei comitati, negli eventi, nelle sagre
Gianni Agus
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Screenshot
Screenshot
il cantiere

Villaputzu, lavori in corso per sistemare il guado

Previsto il transito delle auto con senso unico alternato
Gianni Agus
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l’incidente

Selargius, scontro auto-scooter in via Roma: un ferito

Ad avere la peggio è stato un ragazzo, soccorso e trasferito in ospedale
Federica Lai
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i fondi

Maracalagonis, 220mila euro per costruire un chiosco nel Parco di Craboni

Il contributo della Città metropolitana prevede anche laa realizzazione della condotta fognaria
Antonio Serreli
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il caso

Quartu: «Cacciati dal b&b perché mio figlio è autistico». Il gestore smentisce

La denuncia di una coppia romana che ha scelto una casa vacanza di Geremeas per trascorrere qualche giorno al mare
Federica Lai
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la polemica

Quartucciu, scontro sulle tariffe Tari

La minoranza: «Aumenti ingiustificati». L’assessore Secci: «Inevitabili ma contenuti»
Stefania Lapenna
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rifiuti

Capoterra, una soluzione temporanea per lo stoccaggio della plastica

Oggi è stata ritirata e portata nei sei compattatori dell’ecocentro
Ivan Murgana
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Parcheggi a San Vito
Parcheggi a San Vito
Comune

San Vito, mini-parcheggi al posto di vecchi ruderi: inaugurata la prima area per la sosta

«Anche 4 o 5 stalli», ha sottolineato il sindaco Siddi, «fanno la differenza se, in una zona centrale, garantiscono un traffico più fluido e rendono il paese più decoroso»
Gianni Agus
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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