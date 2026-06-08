I cittadini di Laconi hanno deciso di non cambiare: Salvatore Argiolas, 51 anni, agente di polizia penitenziaria, è nuovamente il sindaco del paese del Sarcidano.

«Non temo nessuno, i cittadini sanno bene cosa ho realizzato in questi ultimi anni - ha detto pochi giorni fa - Ho dimostrato di trovare sempre le soluzioni giuste per superare i problemi».

La lista civica “Laconi nel cuore. Salvatore Argiolas sindaco” ha prevalso con 650 voti contro i 380 ottenuti dalla lista avversaria “Laconi Futura”, che sosteneva la candidatura di Paolo Pisu, che ha amministrato il paese dal 1995 al 2005 e dal 2010 al 2015.

Ma è stato anche consigliere regionale e tra i fondatori del Parco Geominerario, nonché autore di diverse pubblicazioni, tra cui "Laconi che cambia 1995-2015".

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