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I Sardi Nel Mondo

Gruppo folk Putifigari (foto concessa)
Gruppo folk Putifigari (foto concessa)
musica

Il Gruppo folk di Putifigari protagonista al Festival polka in Polonia

La manifestazione ha riunito gruppi folkloristici provenienti da numerosi Paesi del mondo
Mariangela Pala
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stati uniti

I New York Knicks di Riccardo Fois campioni Nba dopo 53 anni

Storica vittoria contro gli Spurs di San Antonio. Festeggia anche l’ex cestista sardo oggi assistente del coach Mike Brown
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a vicenza

Il soprano Francesca Pusceddu vince il Premio Daniela Dessì

Il prestigioso riconoscimento all'interno del Concorso Lirico Internazionale Tullio Serafin
Giampiero Marras
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Il caso

Emigrati, dimissioni di massa dalla Fasi

Quattro su nove lasciano: dimezzato l’esecutivo della federazione dei circoli sardi in Italia
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Vladimir Putin (foto Ansa)
Vladimir Putin (foto Ansa)
Russia

Putin blindato, la vita nel bunker: «Teme tradimenti e il colpo di Stato»

Il dossier degli 007 europei: «Doppi controlli per chiunque entra al Cremlino, ammessi solo telefoni senza accesso a internet. Stretta sorveglianza anche su chef, fotografi e bodyguard»
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Un'immagine dallo spettacolo su Peppino Impastato (foto ufficio stampa)
Un'immagine dallo spettacolo su Peppino Impastato (foto ufficio stampa)
teatro

Ignazio Chessa torna a New York: in scena con le storie di Peppino Impastato e Gianni Rodari

L’attore e regista sardo all’Italian American Museum con due spettacoli il 17 e 18 aprile
Giampiero Marras
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Andrea Fadda
Andrea Fadda
i sardi nel mondo

Andrea Fadda, uno chef dell’Isola conquista la Florida con bottarga, culurgiones e maialetto

Il 53enne di Sant’Anna Arresi, da un ventennio negli Usa, racconta la sua terra d’origine attraverso il cibo che offre ai clienti
Sara Pinna
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sardi nel mondo

“Ammentos dae su monte”: a Roma la proiezione del film

Appuntamento domani, 28 marzo, alle 18
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cagliari

Ecco i Sardi emigrati uniti: «Con noi la maggioranza degli iscritti ai circoli»

Il nuovo sodalizio, nato dalla rottura con la Fasi, si presenta
Alessandra Carta
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Martina Fancellu (foto di Michela Leo)
Martina Fancellu (foto di Michela Leo)
stati uniti

Danza, Martina Fancellu ammessa al Peridance Collective di New York

La ballerina sassarese del DanSoul Studio ha anche vinto una borsa di studio
Giampiero Marras
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Sandro Puddu al lavoro
Sandro Puddu al lavoro
il personaggio

Dalla Sardegna a Ibiza: successo per il dj Sandro Puddu

Un ulteriore passaggio nella scena musicale internazionale
Severino Sirigu
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I danni dopo l'incendio (EPA/Anton Kappers)
I danni dopo l'incendio (EPA/Anton Kappers)
il rogo

Olanda, fiamme nella notte: distrutta la storica pizzeria “Sardegna”

Pesantissimi danni per il ristorante fondato da un emigrato nella città di Leeuwarden: «Un disastro»
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Festeggiamenti dopo la cattura di Maduro (Afp via Ansa)
Festeggiamenti dopo la cattura di Maduro (Afp via Ansa)
le testimonianze

I sardi in Venezuela: cautela dopo il blitz degli Usa. Ma c’è anche chi gioisce per la caduta di Maduro

Oltre mille gli emigrati dall’Isola nel Paese sudamericano. Arlen Aquino, da Caracas a Quartu: «Sono molto felice»
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Molentargius, fenicotteri che covano le uova (Archivio L'Unione Sarda)
Molentargius, fenicotteri che covano le uova (Archivio L'Unione Sarda)
l’evento

“I suoli di Molentargius”, a Cagliari una passeggiata speciale nel cuore del Parco naturale

Un laboratorio all’aperto per scoprire ricchezze e biodiversità del sottosuolo
Rachele Frongia
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Quad in marcia
Quad in marcia
parteolla

Sabato a Dolianova la prima edizione del “Quad avventura the first”

In programma il raduno e il tour di 65 chilometri tra natura e paesaggi da cartolina
Carla Zizi
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Le grandi protagoniste del fine settimana algherese (foto concessa)
Le grandi protagoniste del fine settimana algherese (foto concessa)
l’evento

Formazione, creatività, spettacolo e beneficenza all’appuntamento con “Alghero in Pizza”

Una tre giorni promossa dall’Associazione Cuochi Provincia di Sassari nel Mercato Civico algherese
Antonio Burruni
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Cagliari, canile comunale (Archivio L'Unione Sarda)
Cagliari, canile comunale (Archivio L'Unione Sarda)
cagliari

“Il cane, dal canile a casa”: a Pirri un incontro per scoprire il mondo delle adozioni consapevoli

Interverranno gli esperti del settore e la dirigente del servizio veterinario del Comune
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Laboratorio creativo esperenziale per bambini alla rassegna S'Antunna (foto Oggianu)
Laboratorio creativo esperenziale per bambini alla rassegna S'Antunna (foto Oggianu)
l’evento

Rassegna de S’Antunna, a Macomer un laboratorio creativo esperienziale per i bambini

Centinaia di alunni delle elementari all’iniziativa che rafforza il legame dei più piccoli con natura e territorio
Francesco Oggianu
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Gli studenti dell'Albergiero nell'ambasciata italiana a Stoccolma (foto ufficio stampa)
Gli studenti dell'Albergiero nell'ambasciata italiana a Stoccolma (foto ufficio stampa)
l’evento

Cuochi-studenti dell’Alberghiero di Sassari per la cena di gala a Stoccolma

Ragazze e ragazzi protagonisti nell'Ambasciata d'Italia in Svezia
Giampiero Marras
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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