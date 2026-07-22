C'è anche un pezzo di Sardegna tra i cinque migliori studenti italiani del Collegio d'Europa premiati a Palazzo Chigi. Nella Sala polifunzionale della presidenza del Consiglio dei ministri, il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, ha consegnato le borse di studio messe a bando dal Dipartimento per gli Affari europei. E tra i cinque nomi chiamati sul palco c'era quello di Barbara Matta, di Sinnai.

«Questa premiazione rappresenta un riconoscimento ai cinque migliori studenti italiani del Collegio d'Europa e, al tempo stesso, una testimonianza concreta della nostra attenzione verso le nuove competenze richieste dal mondo del lavoro», ha spiegato Foti nel presiedere la cerimonia.

Il ministro ha inquadrato il premio in uno scenario più ampio, quello di «un'Europa chiamata ad affrontare sfide sempre più complesse, in un contesto geopolitico ed economico caratterizzato da crescente incertezza». Per rispondere a queste sfide, ha aggiunto, «abbiamo bisogno di giovani preparati, competenti e capaci di guardare al futuro con visione e responsabilità». Il riconoscimento, ha precisato, «non vuole essere soltanto di natura economica, ma soprattutto un tributo all'impegno e all'eccellenza dimostrati nel percorso di studi. Vuole valorizzare esempi positivi, storie di merito e giovani talenti che rappresentano un motivo di orgoglio per la nostra Nazione». «Desidero congratularmi con ciascuno di voi — ha concluso — per il contributo che, attraverso le vostre competenze, il vostro impegno e la vostra preparazione, potrete offrire all'Europa e all'Italia intera».

Per la giovane di Sinnai il riconoscimento arriva al termine di un percorso già segnato dall'eccellenza. La sua è una storia di studio e di merito: la tesi, valutata con il punteggio massimo — la "coroncina d'alloro" del 110 — era dedicata a un tema di primo piano nell'agenda internazionale, i progetti delle Nazioni Unite, un lavoro che le era valso anche un premio speciale in denaro. Un curriculum che l'ha portata a misurarsi con uno dei percorsi di formazione più selettivi del continente, il Collegio d'Europa, e a uscirne ai vertici tra gli studenti italiani.

Al merito accademico si è aggiunto anche un riconoscimento che racconta il legame con il territorio: Barbara Matta è tra i neolaureati premiati con la borsa di studio del gruppo Camst, azienda tra le principali in Italia nella ristorazione e nei servizi di facility, che anche quest'anno ha assegnato borse a 44 neolaureati, figli di dipendenti distintisi per particolari meriti accademici.

Tappe di un percorso che oggi trova a Palazzo Chigi il suo riconoscimento più alto: tra le cinque eccellenze italiane chiamate a rappresentare il futuro delle competenze del Paese in Europa, con la Sardegna e Sinnai a fare il tifo.

© Riproduzione riservata