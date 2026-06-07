Raggiunto il quorum a Santu Lussurgiu: Antonello Cadau è il nuovo sindacoCandidato per la prima volta alla guida del paese montiferrino
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È arrivata in tarda serata di domenica, quasi in chiusura dei seggi elettorali, la certezza che l'unica lista in corsa ViviAmo Santu Lussurgiu ha superato il quorum, raggiungendo il 43% degli aventi diritto.
Il nuovo sindaco eletto è Antonello Cadau, candidato per la prima volta alla guida del paese montiferrino. Gli elettori lussurgesi hanno accordato fiducia alla proposta dei candidati per guidare il paese fino al 2031. Domani, lunedì 8, la verifica delle schede valide, allora sarà ufficializzata la vittoria elettorale di Cadau e della sua lista.