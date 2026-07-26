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Motori

Lando Norris (foto Ansa/Epa)
Lando Norris (foto Ansa/Epa)
Formula 1

Gran Premio d’Ungheria, vince Norris davanti a Verstappen

Antonelli completa il podio, quarto e quinto posto per le Ferrari con Leclerc e Hamilton
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Charles Leclerc (foto Ansa)
Charles Leclerc (foto Ansa)
F1

Gp d’Inghilterra: vince la Ferrari di Leclerc, terzo Hamilton

Al secondo posto Russell. Problemi sulla pista di Silverstone per Antonelli, che accusa problemi alla sospensione nel finale e chiude al sedicesimo posto
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epa13086229 Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy in the pitlane during the Qualifying for the Formula One British Grand Prix at the Silverstone Circuit racetrack in Silverstone, Britain, 04 July 2026. The 2026 Formula 1 British Grand Prix is held on 05 July. EPA/PETER POWELL / POOL
epa13086229 Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy in the pitlane during the Qualifying for the Formula One British Grand Prix at the Silverstone Circuit racetrack in Silverstone, Britain, 04 July 2026. The 2026 Formula 1 British Grand Prix is held on 05 July. EPA/PETER POWELL / POOL
formula uno

Gp d’Inghilterra, Antonelli in pole. Seconda la Ferrari di Leclerc

L’altra rossa di Hamilton è terza, davanti alla Mercedes di Russell
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Foto di gruppo dei piloti premiati (foto TNatura)
Foto di gruppo dei piloti premiati (foto TNatura)
la gara

Fim E-Bike Enduro World Cup, Andrea Lucchini vince il Gp of Sardinia

pettacolo lungo le cinque speciali disegnate in territorio di Baunei. Sul podio della manifestazione organizzata da Maggiora Motocross anche Colarusso e Morettini
Antonio Burruni
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La partenza del Gp d'Austria (Ansa)
La partenza del Gp d'Austria (Ansa)
Formula 1

Gp d’Austria, vince Russell: terzo Antonelli e quinta la Ferrari di Hamilton

Seconda la Red Bull di Verstappen, ottava la rossa di Leclerc
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(foto concessa)
(foto concessa)
le novità

Auto, il Challenge Riviera del Corallo scalda i motori

L’evento motoristico organizzato dal Team Alghero corse si terrà tra Fertilia e la Pista del Corallo dal 17 al 19 luglio
Antonio Burruni
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Lewis Hamilton (foto Ansa)
Lewis Hamilton (foto Ansa)
F1

Lewis Hamilton trionfa a Barcellona: prima vittoria con la Ferrari

Russell secondo, si ritirano nel finale Antonelli e Leclerc
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epa13034096 Mercedes driver George Russell of Britain walks in the paddock at Circuit de Barcelona-Catalunya track in Barcelona, Spain, 13 June 2026. The 2026 Formula 1 Grand Prix of Barcelona-Catalunya takes place on 14 June. EPA/Alejandro Garcia
epa13034096 Mercedes driver George Russell of Britain walks in the paddock at Circuit de Barcelona-Catalunya track in Barcelona, Spain, 13 June 2026. The 2026 Formula 1 Grand Prix of Barcelona-Catalunya takes place on 14 June. EPA/Alejandro Garcia
formula uno

Gp Barcellona: Russell in pole position, secondo Hamilton

Antonelli in seconda fila con Norris, l’altro ferrarista Leclerc in quinta
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Andrea Kimi Antonelli (Ansa)
Andrea Kimi Antonelli (Ansa)
gran premio di montecarlo

Formula 1: Antonelli trionfa a Monaco, seconda la Ferrari di Hamilton

Per il pilota italiano della Mercedes si tratta del quinto successo di fila nella stagione 2026
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epa13020717 Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy competes in the Qualifying for the Formula One Grand Prix of Monaco in Monaco, 06 June 2026. The 2026 Formula 1 Grand Prix of Monaco takes place on 07 June at the Circuit de Monaco racetrack. EPA/SEBASTIEN NOGIER
epa13020717 Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy competes in the Qualifying for the Formula One Grand Prix of Monaco in Monaco, 06 June 2026. The 2026 Formula 1 Grand Prix of Monaco takes place on 07 June at the Circuit de Monaco racetrack. EPA/SEBASTIEN NOGIER
formula uno

Fantastico Kimi Antonelli: in pole position al Gp di Monaco

Seconda la Red Bull di Verstappen. Le Ferrari in seconda fila
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Un momento dello Shakedown (foto Nicola Scognamillo/Ac Sassari)
Un momento dello Shakedown (foto Nicola Scognamillo/Ac Sassari)
motori

Rally Golfo dell’Asinara, Ronzano-Andreis i più veloci nello Shakedown

Assenti i campioni uscenti Pisano-Musselli a causa di un guasto al motore
Antonio Burruni
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Un momento della conferenza stampa di presentazione (foto Aci Sassari)
Un momento della conferenza stampa di presentazione (foto Aci Sassari)
L’evento

Rally Golfo dell'Asinara, tutto pronto per il via alla 31esima edizione

La manifestazione firmata dall’Automobile Club Sassari è il secondo round della Coppa Rally di Zona Aci Sport
Antonio Burruni
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Charles Leclerc (foto Ansa/Epa)
Charles Leclerc (foto Ansa/Epa)
Formula uno

Ferrari-Leclerc, rinnovo pluriennale. Il pilota monegasco: «Un sogno essere qui»

«La squadra che ho sempre amato e che è diventata una seconda famiglia. Pronto a lottare per riportare il titolo mondiale a Maranello»
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auto d’epoca

Bellisai e De Martis vincono la XIX Coppa Gentlemen sardi

La Triumph TR3A del 1960 domina l’ultima tappa cagliaritana e conquista la classifica assoluta
Antonio Serreli
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Un momento della gara dello scorso anno (foto Aci Sassari)
Un momento della gara dello scorso anno (foto Aci Sassari)
motori

Tutto pronto per il Rally Internazionale Golfo dell'Asinara

La manifestazione firmata dall’Automobile Club Sassari, giunta alla 31esima edizione, si disputerà venerdì 5 e sabato 6 giugno
Antonio Burruni
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epa12988195 Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy adjusts his helmet at the starting grid prior to the Sprint in the Formula 1 Canada Grand Prix at the Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, Canada, 23 May 2026. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
epa12988195 Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy adjusts his helmet at the starting grid prior to the Sprint in the Formula 1 Canada Grand Prix at the Circuit Gilles Villeneuve in Montreal, Canada, 23 May 2026. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
F1

Gp del Canada, vince Antonelli. Seconda la Ferrari di Hamilton

Terza la Red Bull di Verstappen, quarto Leclerc, ritirata la Mercedes di Russell
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Giorgio Basoli sul podio (foto concessa)
Giorgio Basoli sul podio (foto concessa)
motori

Legend Cars Trophy, prima vittoria per Giorgio Basoli

A Varano de’ Melegari, il 18enne pilota cagliaritano, portacolori di Legendcar Sardegna e Me.Da ha siglato un pesante successo in Gara1 del secondo appuntamento del trofeo tricolore
Antonio Burruni
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epaselect epa12967641 Spanish MotoGP rider Alex Marquez is assisted by paramedics after crashing during the MotoGP race of the Grand Prix of Catalonia at the Circuit de Barcelona-Catalunya racetrack in Montmelo, Barcelona, Spain, 17 May 2026. EPA/Siu Wu
epaselect epa12967641 Spanish MotoGP rider Alex Marquez is assisted by paramedics after crashing during the MotoGP race of the Grand Prix of Catalonia at the Circuit de Barcelona-Catalunya racetrack in Montmelo, Barcelona, Spain, 17 May 2026. EPA/Siu Wu
la gara

MotoGp, Di Giannantonio vince in Catalogna: pauroso incidente per Alex Marquez, finito in ospedale

L'italiano al termine di una gara caratterizzata da molti incidenti chiude davanti a Mir e Aldeguer. Il leader della classifica mondiale Bezzecchi è sesto
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epa12930787 Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy salutes as he arrives to the podium following the Formula 1 Miami Grand Prix at the Miami International Autodrome in Miami Gardens, Florida, USA, 03 May 2026. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
epa12930787 Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy salutes as he arrives to the podium following the Formula 1 Miami Grand Prix at the Miami International Autodrome in Miami Gardens, Florida, USA, 03 May 2026. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
formula 1

Spettacolare Kimi Antonelli, vince a Miami il terzo Gp consecutivo

Sul podio anche Norris e Piastri, sesto posto per la Ferrari di Leclerc
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motori

Presentato il “Rally Costa Smeralda Storico”: appuntamento il 24 e 25 aprile

La manifestazione, giunta alla nona edizione, sarà valida per il Campionato Europeo riservato alle auto pre 1992
Vanna Chessa
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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