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Economia

Distributore di carburante, diesel, benzina senza piombo, nel centro città’. Genova, 29 luglio 2026. ANSA/LUCA ZENNARO
Distributore di carburante, diesel, benzina senza piombo, nel centro città’. Genova, 29 luglio 2026. ANSA/LUCA ZENNARO
caro prezzi

Carburanti, il Governo cerca fondi per tagliare le accise: ipotesi tassa sull’alcol

Deludenti i risultati dell’intervento dello scorso 28 luglio, che non ha riportato le tariffe sotto i 2 euro al litro
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l’appello

Si riducono i finanziamenti per le imprese sarde, Cisl: «La Regione intervenga»

Il sindacato analizza il “paradosso” delle aziende isolane che crescono, ma che vedono ridursi il credito
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banche

Nasce BCC dell’Isola di Sardegna: sarà operativa dal 23 novembre

Il progetto presentato al T-Hotel di Cagliari
Matteo Cabras
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Il sito industriale Eni a Porto Torres (foto Pala)
Il sito industriale Eni a Porto Torres (foto Pala)
l’allarme

Versalis, Porto Torres fuori dai radar del Piano industriale

Sito escluso dagli investimenti sia sulla chimica di base che su quella verde
Mariangela Pala
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credito

Banco di Sardegna, utile netto di 94,9 milioni di euro con +5,4% sul 2025

La raccolta complessiva raggiunge i 23 miliardi con un incremento del 4,3%
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il report

Economia sarda in chiaroscuro: sale il Pil, ma le imprese soffrono rincari, stretta sul credito e crisi del lavoro

Confartigianato fotografa la doppia faccia della situazione dell’Isola, che dimostra resilienza nonostante gli effetti negativi di guerre e rincari
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Una ispezione per verificare il corallo rosso
Una ispezione per verificare il corallo rosso
Le certificazioni

Marchio Corallium rubrum: 19 aziende superano i controlli

L'assessora Piras ha annunciato la sottoscrizione del protocollo d'intesa per la "Rete Mediterranea delle Città del Corallo"
Caterina Fiori
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il progetto

Turismo tutto l'anno, Loiri scommette su Gallura All Seasons

Accordo con Camera di Commercio, Geasar e Confcommercio
Viviana Luisa Montaldo
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Distributore di carburante, diesel, benzina senza piombo, nel centro città’. Genova, 29 luglio 2026. ANSA/LUCA ZENNARO
Distributore di carburante, diesel, benzina senza piombo, nel centro città’. Genova, 29 luglio 2026. ANSA/LUCA ZENNARO
carburanti

Diesel, il taglio del Governo era di 17 centesimi ma il prezzo nell’Isola è calato di 12,8: «Qualcuno fa la cresta»

«La traslazione della diminuzione delle accise non è avvenuta in modo completo, anche considerando il lieve rialzo dei prezzi del petrolio in questi 3 giorni», spiega l’Unione nazionale consumatori
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La copertina del secondo volume della guida
La copertina del secondo volume della guida
Iniziativa editoriale

“Impara l’inglese in un mese”: in edicola il terzo volume

Al prezzo speciale di un euro in abbinata con L’Unione Sarda e Il Sole 24 Ore
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il bando

Turismo sostenibile e alberghi “diffusi”: 7 milioni per le micro e piccole imprese

Anche gli enti locali tra i beneficiari del finanziamento della Regione. I progetti devono prevedere un investimento di almeno 100mila euro
Luigi Barnaba Frigoli
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la crisi

Benzina e gasolio alle stelle, la Sardegna nella morsa dei rincari

Il Governo taglia le accise sul diesel sino al 6 agosto. Adiconsum: «Le compagnie speculano sulla crisi ma anche lo Stato ci lucra»
Marco Noce
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Il prezzo del carburante in forte aumento, in particolare il gasolio, ha superto i 2 euro al litro in alcuni distributori genovesi. Genova, 10 marzo 2026.ANSA/LUCA ZENNARO (generica benzina, super senza piombo, gasolio, distributore, carburanti, prezzo alla pompa, accise)
Il prezzo del carburante in forte aumento, in particolare il gasolio, ha superto i 2 euro al litro in alcuni distributori genovesi. Genova, 10 marzo 2026.ANSA/LUCA ZENNARO (generica benzina, super senza piombo, gasolio, distributore, carburanti, prezzo alla pompa, accise)
il decreto

Carburanti, la decisione del Governo: sconto di 17 centesimi solo sul gasolio, fino al 6 agosto

Taglio che «non risolve i problemi ma è tempestivo», rivendica Giorgia Meloni. Per l’Unione dei Consumatori intervento «tardivo e insufficiente»
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(Ansa)
(Ansa)
il report

La Sardegna guida la riscossa del Mezzogiorno: +10,9% di valore aggiunto in tre anni

Confartigianato Imprese: «Isola locomotiva grazie a settore manifatturiero, edilizia e servizi. Ora le istituzioni lavorino per rendere il dato strutturale»
Luigi Barnaba Frigoli
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i dati

Edilizia in Sardegna, volume d’affari da 7,6 miliardi. Ma il mercato è in lieve calo

Report di Cna: il 2025 si chiude con una flessione dello 0,4%. Diminuiscono anche investimenti e produzione
Umberto Zedda
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i dati

Turismo record in Sardegna: nel 2025 incremento del 16%

Diffusi i numeri dello scorso anno: oltre 5 milioni di arrivi, che hanno generato circa 22 milioni di presenze nelle strutture ricettive
Cristina Cossu
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La prima guida domani in edicola con L'Unione Sarda e il Sole 24 Ore
La prima guida domani in edicola con L'Unione Sarda e il Sole 24 Ore
L’iniziativa

“Impara l’inglese in un mese”: da oggi la guida con L’Unione Sarda e Il Sole 24 Ore

I due quotidiani insieme in edicola al prezzo di 1,50 euro. La guida costa un euro
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Un'edicolante
Un'edicolante
Editoria

«Le edicole presidio territoriale del pluralismo informativo»

Il presidente della Fieg e i sindacati hanno incontrato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini
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l’emergenza

Sardegna in fiamme, Coldiretti: «Da inizio anno 1.200 roghi, solo a luglio danni per 10 milioni di euro»

«Nel 2026 in fumo oltre 5mila ettari con un +25% rispetto alla media decennale», denuncia l’associazione chiedendo alla Regione «risposte immediate» nell’assestamento di Bilancio
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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