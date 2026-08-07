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Sport

Daniel Maldini (Ansa)
Daniel Maldini (Ansa)
calciomercato

Daniel Maldini verso il Cagliari: affare ai dettagli

Indizi da Bergamo: l’attaccante non convocato da Sarri per l’amichevole dell’Atalanta contro lo Schalke 04
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calcio

Cagliari al lavoro in vista della sfida contro il Nizza. Ad Asseminello si rivede anche Mina

Conto alla rovescia per la partita di sabato sera alla Domus, per assegnare il secondo trofeo “Gigi Riva”
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epa13154126 Chiara Pellacani and Elisa Pizzini of Italy compete in the Women's Synchronised 3m Springboard final of the Diving at the European Aquatics Championships in Paris, France, 06 August 2026. EPA/FRANCO ARLAND
epa13154126 Chiara Pellacani and Elisa Pizzini of Italy compete in the Women's Synchronised 3m Springboard final of the Diving at the European Aquatics Championships in Paris, France, 06 August 2026. EPA/FRANCO ARLAND
nuoto

Europei di Parigi, Chiara Pellacani nella storia: quinta medaglia d’oro nei tuffi

L’atleta romana vince ancora, questa volta nel sincro da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini
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epa13029332 FIFA President Gianni Infantino attends a press conference on the eve of the FIFA World Cup 2026 opening match, in Mexico City, Mexico, 10 June 2026. EPA/ISAAC ESQUIVEL
epa13029332 FIFA President Gianni Infantino attends a press conference on the eve of the FIFA World Cup 2026 opening match, in Mexico City, Mexico, 10 June 2026. EPA/ISAAC ESQUIVEL
il caso

Mondiale “privatizzato”, Infantino nella bufera. La Uefa: «Persa ogni fiducia»

Ma nonostante le critiche e le polemiche che lo hanno travolto il presidente Fifa non avrebbe intenzione di rassegnare le dimissioni
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Il tecnico Alfonso Greco (foto Torres-A. Sanna)
Il tecnico Alfonso Greco (foto Torres-A. Sanna)
serie c

La Torres sposta il tiro sul mercato e cerca difensore ed esterno

Il tecnico Greco: «Le priorità non sono in attacco»
Giampiero Marras
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Silvia Ceccarelli (foto Cicotto)
Silvia Ceccarelli (foto Cicotto)
basket

A2 Femminile, colpo Virtus Cagliari: da Selargius arriva Silvia Ceccarelli

Alta 176 centimetri è un'esterna capace di ricoprire sia il ruolo di guardia che quello di ala piccola
Roberto Rubiu
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L’evento

Trofeo Gigi Riva, grandi emozioni alla presentazione nella sede de L’Unione Sarda

Il capitano rossoblù Deiola: «Vogliamo onorare il ricordo del Mito»
Riccardo Spignesi
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Michele Vitali (archivio-G. Marras)
Michele Vitali (archivio-G. Marras)
basket

Dinamo al completo coi giovani Cipriano, Brunu e Fara

I giocatori arriveranno a Sassari nei prossimi giorni
Giampiero Marras
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Il pubblico del PalaPirastu durante una gara dell'Esperia
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basket

B Interregionale, ecco il calendario: l'Esperia debutta a Casale, Sennori ospita Borgomanero

Esordio tutt'altro che semplice per la formazione di Federico Manca, attesa sul parquet di una società abituata a frequentare categorie ben più prestigiose
Roberto Rubiu
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Il logo del trofeo Gigi Riva
Il logo del trofeo Gigi Riva
calcio

Trofeo Gigi Riva, la presentazione nella sede de L’Unione Sarda

Interverrà anche il capitano Alessandro Deiola
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calcio

Promozione, Mario Fadda nuovo allenatore del Buddusò

Profilo di spicco del calcio sardo, vanta importanti trascorsi da calciatore tra professionisti e dilettanti
Antonio Serreli
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lo scontro

Caso Esposito, l’Ad Melis: «Cagliari davanti a qualcosa di simile a un tentativo di estorsione»

L’amministratore delegato del club rossoblù ai microfoni di Videolina: «Doveva presentarsi agli allenamenti, è arrivato un certificato medico: il ragazzo è mal consigliato»
Fabiano Gaggini
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Un'azione di Ossese-Torres (foto G. Marras)
Un'azione di Ossese-Torres (foto G. Marras)
Serie C

A Ossi la Torres vince 3-1: nell'amichevole non ufficiale a segno Scotto, Carboni e Sanat

Il tecnico Greco ha dovuto rinunciare quattro acciaccati: le punte Di Stefano e Sorrentino, il difensore Nunziatini e il trequartista Lunghi
Giampiero Marras
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Valentina Vezzali, 52 anni, con una giovane allieva dell'Academy nella palestra del Forte Village (foto Dario Sequi)
Valentina Vezzali, 52 anni, con una giovane allieva dell'Academy nella palestra del Forte Village (foto Dario Sequi)
scherma

Valentina Vezzali al Forte Village: «Siamo la roccaforte dello sport italiano»

Il meglio della scherma nell’Isola per uno stage internazionale, dove la pluricampionessa olimpica ha da anni la propria Academy
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Avdiu Fetah (foto concessa)
Avdiu Fetah (foto concessa)
basket

Klass Sennori, un altro rinforzo sotto canestro: arriva Fetah

Classe 2002, alto 204 centimetri, è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Siena
Roberto Rubiu
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La presidente dell’Olbia Calcio Flavia Fiore (foto Ilenia Giagnoni)
La presidente dell’Olbia Calcio Flavia Fiore (foto Ilenia Giagnoni)
CALCIO

Eccellenza, l’Olbia si affida all’avvocato Eduardo Chiacchio per tornare in corsa dopo l’esclusione

La presidente Flavia Fiore: «Pronti al ricorso per salvare 120 anni di storia»
Ilenia Giagnoni
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Martina Pandori (foto Cicotto)
Martina Pandori (foto Cicotto)
basket

San Salvatore Selargius, è fatta per il ritorno di Martina Pandori

Guardia di 175 centimetri, ha svolto tutta la trafila giovanile in viale Vienna
Roberto Rubiu
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nazionale di calcio

Gianfranco Zola torna in azzurro, l’annuncio di Malagò: «Sarà il coordinatore delle giovanili»

Il presidente della Figc: «Fortemente voluto da me e Ranieri, il suo carisma e la sua preparazione la base migliore per costruire il futuro»
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Lo staff tecnico della Torres (foto Torres)
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serie c

Torres, definito lo staff tecnico di Alfonso Greco

Il vice è Mureddu, nello staff anche gli ex portieri Garau e Pinna
Giampiero Marras
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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