La Maddalena, Fabio Lai centra il bis: eletto per il secondo mandatoNetta affermazione del primo cittadino uscente
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L’elettorato conferma con un largo margine Fabio Lai sindaco di La Maddalena. Ha avuto la meglio in maniera netta sull’altro candidato e unico concorrente sindaco, Stefano Cossu.
Netta la differenza a favore di Lai in tutte le sezioni, in alcuna delle quali ha addirittura doppiato il concorrente.
Per quanto riguarda le preferenze netta affermazione dell’assessora uscente Federica Porcu seguita a distanza da Adriano Greco, Stefania Terrazzoni e Luca falchi, anche loro assessori uscenti.
Una volta convalidati i risultati il sindaco, l’ottavo da quando si ha l’elezione diretta, non tarderà a convocare il consiglio comunale e sarà interessante vedere a quali dei consiglieri saranno attribuite le deleghe assessoriali.
Come sarà interessante vedere se seguirà il criterio del primo mandato amministrativo quando scelse coloro che furono i più votati nella lista. Per quanto riguarda la minoranza, ancora non è dato sapere quali saranno i consiglieri che affiancheranno Stefano Cossu, eletto di diritto.