Con raggiunto nel Sulcis Iglesiente nei paesi di Musei e di Tratalias dove i candidati a sindaco erano, con una sola lista, i primi cittadini uscenti Sasha Sais e Emanuele Pes.

Appare ormai certa la riconferma anche se entrambi ricordano che servirà, dopo questo primo quorum, che si superi il 50 dei voti validi tra quelli raccolti.

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