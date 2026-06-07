elezioni
07 giugno 2026 alle 21:36aggiornato il 07 giugno 2026 alle 21:47
Quorum raggiunto a Musei e Tratalias: riconfermati Sasha Sais ed Emanuele PesEntrambi ricordano che servirà, dopo questo primo quorum, che si superi il 50 dei voti validi tra quelli raccolti
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Con raggiunto nel Sulcis Iglesiente nei paesi di Musei e di Tratalias dove i candidati a sindaco erano, con una sola lista, i primi cittadini uscenti Sasha Sais e Emanuele Pes.
Appare ormai certa la riconferma anche se entrambi ricordano che servirà, dopo questo primo quorum, che si superi il 50 dei voti validi tra quelli raccolti.
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