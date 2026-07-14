Attacca l’opposizione ma ammette: «Serve una riflessione».

Giorgia Meloni sui social interviene sulla “deflagrazione” della sua maggioranza, finita sotto alla Camera quando si è trattato di votare – a scrutinio segreto – l’emendamento alla legge elettorale che prevedeva la reintroduzione delle preferenze. Una trentina i franchi tiratori che hanno portato alla bocciatura dell’emendamento.

«Ci abbiamo provato. Ha vinto di nuovo la palude», il commento della presidente del Consiglio. «Abbiamo provato a reintrodurre le preferenze nella legge elettorale dopo più di 30 anni di liste bloccate. Abbiamo chiesto che si votasse con voto palese e che ognuno mettesse la faccia sul suo voto, ma le opposizioni hanno voluto il voto segreto. Il risultato dice che la sinistra e le opposizioni hanno votato compattamente contro. Ma anche nella maggioranza sono mancati diversi voti, e su questo serve una riflessione. L’emendamento è stato respinto per un solo voto. Un’occasione persa per gli italiani, ma era giusto provarci», ha commentato Meloni, con un post scriptum al veleno. «La scena dell’opposizione che esulta come se avesse vinto un Mondiale per aver impedito ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari dice tutto».

(Unioneonline)

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