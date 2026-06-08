Guamaggiore volta pagina e sceglie Ignazio Masala per i prossimi cinque anni. Il candidato di “Insieme per il Futuro”, alla sua prima esperienza politica, ha vinto le elezioni comunali superando Nicola Caria, vicesindaco uscente e figura di continuità con l’amministrazione guidata negli ultimi anni da Nello Cappai.

Per Masala si tratta di un esordio vincente che segna un cambio di guida del Municipio di viale IV Novembre e apre una nuova fase amministrativa per il paese.

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