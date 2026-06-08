«Quando le persone non sanno cosa scegliere, preferiscono un usato sicuro». Con queste parole Antonello Figus commenta la sua vittoria: è lui il nuovo sindaco di Santa Giusta.

«Dentro di me sapevo che ce l'avrei fatta. Il clima nel paese era sereno e capivo che i cittadini erano dalla mia parte - racconta Figus mentre riceve i primi applausi e gli auguri dai cittadini in strada - Ora festeggiamo e poi ci mettiamo subito al lavoro».

A Santa Giusta, paese di 4.542 abitanti e 4.112 elettori, si è trattato di un testa a testa tra Antonello Figus e il sindaco uscente Andrea Casu, che non è riuscito a convincere i cittadini per la seconda volta.

Figus, 67 anni, sindaco dal 2005 al 2010 e dal 2015 al 2020, nonché attuale presidente della Fondazione Sardegna Isola del Romanico, tornerà in campo per la settima volta con la lista "Santa Giusta Riparte".

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