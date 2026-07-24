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Gossip

Gigi Donnarumma e Alessia Elefante sposi (foto Ansa)
Gigi Donnarumma e Alessia Elefante sposi (foto Ansa)
Fiori d’arancio

Gigi Donnarumma e Alessia Elefante sono marito e moglie, il matrimonio da favola in Valle d’Itria

Borgo in festa e cori da stadio, Mancini e Haaland fra gli ospiti
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gossip

Sinner, vacanze in Sardegna: mare e relax con la fidanzata Laila

Il numero uno del tennis mondiale a Porto Rafael. Le foto pubblicate dal settimanale “Chi”
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gossip

«Una gioia così grande»: fiocco azzurro per Fedez e Giulia Honegger

Il rapper di nuovo papà. Sui social il lieto annuncio della nascita di un maschietto accompagnato da alcuni teneri scatti
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Alcune immagini dal matrimonio (foto da frame video Instagram)
Alcune immagini dal matrimonio (foto da frame video Instagram)
Nozze da sogno

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno detto sì: la commozione di mamma Michelle e papà Eros

Il matrimonio da favola in Val di Catania con la cerimonia laica officiata dall’amica di sempre Sara Daniele. Le lacrime delle sorelle Sole e Celeste e l’ep uscito a mezzanotte, dedica della sposa al suo compagno di vita
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Aurora Leone e Simone Ruzzo nel giorno delle promesse (foto Instagram)
Aurora Leone e Simone Ruzzo nel giorno delle promesse (foto Instagram)
fiori d’arancio

Nozze in casa The Jackal: Aurora Leone e Simone Ruzzo si sono sposati

Una cerimonia celebrata a San Leucio, in provincia di Caserta, dopo aver annunciato mesi fa il matrimonio
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Francesca Michielin e Davide Spigarolo sposi (foto Instagram)
Francesca Michielin e Davide Spigarolo sposi (foto Instagram)
il matrimonio

Francesca Michielin si è sposata: le nozze a Bassano tra girasoli e una fuga in Vespa

La relazione tra la cantante e Davide Spigarolo, preparatore atletico ed ex saltatore in alto, è iniziata nel 2022 ed è sempre stata vissuta con grande discrezione
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Callum Turner e Dua Lipa (foto Instagram - Dua Lipa)
Callum Turner e Dua Lipa (foto Instagram - Dua Lipa)
le nozze

Dua Lipa e Callum Turner si sposano a Londra davanti a otto invitati. Ora la grande festa in Sicilia

La popstar e l'attore inglese si sono detti il fatidico sì in una cerimonia civile super riservata all’Old Marylebone Town Hall. Tra Palermo e Bagheria il super evento
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José Hernandez e Chiara Ferragni (foto Instagram)
José Hernandez e Chiara Ferragni (foto Instagram)
su instagram

Chiara Ferragni, prima foto social con il nuovo amore

Anche il manager colombiano José Hernandez festeggia i 39 anni dell’imprenditrice
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Diletta Leotta, Loris Karius e i loro figli (foto Instagram)
Diletta Leotta, Loris Karius e i loro figli (foto Instagram)
l’annuncio

Diletta Leotta e Loris Karius genitori bis: è nato Leonardo

Sui social i primi scatti della conduttrice di Dazn con il marito portiere e la piccola Aria
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vacanze vip

Kylian Mbappé a Cagliari assieme alla nuova compagna Ester Exposito

La stella del Real Madrid e l’attrice immortalati in un locale a Castello
MATTIA RENNA
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Victoria Beckham (Ansa)
Victoria Beckham (Ansa)
l’intervista

Bufera in casa Beckham, Victoria rompe il silenzio: «Abbiamo sempre cercato di essere i migliori genitori possibili»

L’ex Spice Girl al Wall Street Journal dopo la lunga lettera di accuse del figlio Brooklyn
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Fedez (Ansa) e Giulia Honegger incinta (foto Instagram)
Fedez (Ansa) e Giulia Honegger incinta (foto Instagram)
sui social

Fedez conferma: Giulia Honegger è incinta, diventerà papà per la terza volta

Dopo le indiscrezioni, il rapper posta una foto della compagna con i jeans slacciati e il pancino ormai evidente
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Federica Pellegrini e Matteo Giunta (foto Instagram)
Federica Pellegrini e Matteo Giunta (foto Instagram)
sui social

Federica Pellegrini e Matteo Giunta genitori bis: «Ciao Rachele»

Su Instagram l’annuncio della Divina: «La nostra piccola nata con la luna rosa»
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Selvaggia Lucarelli (foto Instagram - Verissimo)
Selvaggia Lucarelli (foto Instagram - Verissimo)
l’annuncio

Selvaggia Lucarelli posticipa il matrimonio con Lorenzo Biagiarelli: «Non siamo riusciti a organizzarlo»

La giornalista e giudice di “Ballando con le stelle” avrebbe dovuto sposarsi quest’anno, nozze rinviate al 2027
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Fedez e Giulia Honegger (foto Instagram)
Fedez e Giulia Honegger (foto Instagram)
dopo l’addio a ferragni

Giulia Honegger incinta? L’indiscrezione sulla nuova compagna di Fedez

Lo scrive il settimanale “Chi” pubblicando una foto in cui parrebbe in dolce attesa
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sui social

Ilary Blasi, anello e proposta di matrimonio nel giorno di San Valentino

La presentatrice e il compagno Bastian Müller presto sposi
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Jaqueline Luna Di Giacomo e Ultimo (foto Instagram)
Jaqueline Luna Di Giacomo e Ultimo (foto Instagram)
sui social

Jacqueline Luna Di Giacomo e le voci di crisi con Ultimo: «Lontano dai rumori e vicino alle risate»

Il post dell’influencer per mettere a tacere le indiscrezioni sul presunto tradimento
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Damiano David e la fidanzata Dove Cameron (foto Instagram)
Damiano David e la fidanzata Dove Cameron (foto Instagram)
sui social

Damiano David e Dove Cameron presto sposi, l'anello e quel post: «Sarà un anno meraviglioso»

L’ex frontman dei Maneskin e la cantante e attrice americana si diranno il fatidico sì dopo due anni di relazione
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Beatrice Arnera (foto Instagram)
Beatrice Arnera (foto Instagram)
su instagram

Beatrice Arnera: «Io perseguitata da messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio»

L’attrice si sfoga sui social dopo la fine dell’amore con Andrea Pisani e la nuova relazione con Raoul Bova: «Non siamo sassi, siamo esseri umani»
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Elodie e Andrea Iannone (foto Instagram)
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le indiscrezioni

Che succede tra Elodie e Iannone? L’assenza sui social e quel like di Marracash

Secondo le voci la cantante e il pilota starebbero attraversando una fase complicata della loro relazione
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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