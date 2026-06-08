il voto
08 giugno 2026 alle 18:08
Birori, Federica Arca è la nuova sindacaSconfitto l’avversario Orazio Culeddu
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È Federica Arca, 48 anni, la nuova sindaca di Birori.
A capo di una lista civica, ha superato il suo avversario, Orazio Culeddu, in una sfida che apparsa subito spigolosa.
Entrambi hanno ricevuto i voti del 75,2 per cento delle persone che si sono recate a votare. Federica Arca, succede a Silvia Cadeddu, che ha governato il paese per tanti anni.
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