È Federica Arca, 48 anni, la nuova sindaca di Birori.

A capo di una lista civica, ha superato il suo avversario, Orazio Culeddu, in una sfida che apparsa subito spigolosa.

Entrambi hanno ricevuto i voti del 75,2 per cento delle persone che si sono recate a votare. Federica Arca, succede a Silvia Cadeddu, che ha governato il paese per tanti anni.

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