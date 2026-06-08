Nel tardo pomeriggio, con i risultati di poco più di un terzo dei seggi, il vincitore nella terza città della Sardegna è già sicuro, con più del 60% dei voti: Graziano Milia è ancora una volta sindaco di Quartu.

È il suo quarto mandato: il primo dal ’93 al ’97, il secondo dal ’97 al 2001, il terzo dal 2020 al 2026. In mezzo, la presidenza della provincia di Cagliari e il suo lavoro di dirigente della Fondazione di Sardegna (dal 2014).

Non sta ancora festeggiando, sta facendo calcoli con i suoi più stretti collaboratori, e concede le prime interviste. Si parla del prossimo futuro, del ruolo della sua città nell’area metropolitana, dei grandi progetti da concludere, dell’importanza della cultura per la crescita e lo sviluppo.

«Adesso si continua», dice, «abbiamo detto che la rinascita di Quartu non si poteva fermare. Porteremo a termine le cose avviate, si tratta di radicare questo cambiamento e di andare oltre. Nuove sfide ci attendono. La priorità? Affrontare il futuro».

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