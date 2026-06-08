Si è dovuto attendere la sera a Palmas Arborea e Gonnostramatza per superare la soglia del 40% dei votanti recati alle urne. Per Andrea Pinna, a Palmas Arborea, e Federica Piras, a Gonnostramatza, significa il raggiungimento del primo obiettivo.

Andrea Pinna candidato sindaco a Palmas Arborea (foto concessa)

Pinna si è presentato alla guida della lista civica “Una Boxi Noa” e succederà al commissario; Piras, invece, capeggia il gruppo “T.R.A.M.A. di Comunità” e vestirà la fascia tricolore che attualmente è di Maria Agnese Abis.

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