elezioni
08 giugno 2026 alle 07:13
A Palmas Arborea e Gonnostramatza superato il quorum del 40%Eletti Andrea Pinna e Federica Piras
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Si è dovuto attendere la sera a Palmas Arborea e Gonnostramatza per superare la soglia del 40% dei votanti recati alle urne. Per Andrea Pinna, a Palmas Arborea, e Federica Piras, a Gonnostramatza, significa il raggiungimento del primo obiettivo.
Pinna si è presentato alla guida della lista civica “Una Boxi Noa” e succederà al commissario; Piras, invece, capeggia il gruppo “T.R.A.M.A. di Comunità” e vestirà la fascia tricolore che attualmente è di Maria Agnese Abis.
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