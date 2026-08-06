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Sulcis Iglesiente

la polemica

Scomparso da Gonnesa, la madre: «A noi negate le ricerche garantite per il marito della ministra»

L’amarezza di Maria Lidia Pistis, suo figlio Giacomo Solinas è svanito nel nulla tre anni fa: il commento sul rinvenimento dopo oltre un mese del corpo di Luigi Cavallari, consorte di Eugenia Roccella
Enrico Fresu
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Nuraxi Figus
Nuraxi Figus
L’investimento

Ok del Governo: 1,5 miliardi per il data center AI nell'ex miniera di Nuraxi Figus

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione di “preminente interesse strategico nazionale” per il programma “Digital Vault Sulcis”. In arrivo 400 posti di lavoro
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il giornalista

Portoscuso, pienone per Sigfrido Ranucci al Festival Argonautilus 2026 "Naviganti"

Nella cornice storica dell’antica tonnara di Su Pranu, davanti a più di 500 persone
Antonella Pani
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L’evento

Tutto pronto a Perdaxius per la festa patronale: area pedonale e bancarelle nel cuore del paese

Via libera della Giunta: stop serale alle auto in centro e distribuzione ordinata degli spazi per associazioni, ambulanti e hobbisti
Ennio Neri
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la storia

Sant’Antioco, b&b nega il rimborso a una malata oncologica: il caso finisce in Tribunale

Il giorno prima della partenza le condizioni della donna sono precipitate ed è stata ricoverata d’urgenza, Adiconsum: «Episodi come questo gettano discredito sull’ospitalità sarda»
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Il rogo

Sulcis, fiamme nelle campagne tra Nuxis e Narcao

Tempestiva la chiamata al 1515 del corpo forestale
Fabio Murru
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l’incendio

Portoscuso brucia ancora, allerta massima: le fiamme lambiscono le case

Il fuoco, spinto dal vento, si dirige verso la pineta di Guroneddu. Lotta contro il tempo per contrastare l’avanzata del rogo
Antonella Pani
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L'intervento del canadair nell'incendio di Portoscuso (Foto: Fabio Murru)
L'intervento del canadair nell'incendio di Portoscuso (Foto: Fabio Murru)
l’emergenza

Incendio a Portoscuso, le fiamme minacciano le case: in volo tre elicotteri e un Canadair

L’allarme è scattato in località “Case Pinna”: evacuata una famiglia
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Sant’Antioco

Ripresi gli sbarchi nel sud Sardegna, gruppo di migranti arriva a Sant’Antioco

Un barchino è stato intercettato dalla guardia di finanza
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L’incendio

Villamassargia, il vento spinge le fiamme verso le case: evacuate quindici persone

Fiamme partite da Iglesias, in volo 4 elicotteri e un Canadair
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I panetti di cocaina sequestrati (Foto: Murru)
I panetti di cocaina sequestrati (Foto: Murru)
L'operazione

Dieci chili di cocaina sotto sequestro nell'Iglesiente

Duro colpo alla criminalità organizzata messo a segno dalla Polizia di Stato. L’indagine, coordinata dal vicequestore Giovanni Lopresto, è ancora aperta
Stefania Piredda
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Case minacciate dal fuoco a Domusnovas (Foto: Simone Farris)
Case minacciate dal fuoco a Domusnovas (Foto: Simone Farris)
I roghi

Emergenza incendi: case minacciate a Domusnovas, Statale 126 chiusa a Carbonia

Il fuoco fa paura nel Sulcis Iglesiente: decollano numerosi elicotteri e due Canadair. Tralicci delle rate elettrica sotto osservazione
Fabio Murru/Simone Farris
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Uno scorcio dell’arenile di Portopaglietto
Uno scorcio dell’arenile di Portopaglietto
a portopaglietto

Portoscuso, malore improvviso in spiaggia: inutili i soccorsi per un bagnante

La vittima è un 75enne di Carbonia. Il personale sanitario ha provato invano a rianimarlo
Antonella Pani
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l’emergenza

Carbonia assediata dagli incendi: case minacciate dal fuoco, Canadair in volo

Le squadre a terra e i mezzi aerei impegnati su più fronti. Fiamme anche a Ottana: chiusa (e riaperta) la 131 Dcn in direzione Olbia
Fabio Murru
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il delitto

Omicidio di Santadi, Graziano Porcu fa scena muta davanti al gip: arresto convalidato, resta in carcere

L’autopsia ha confermato, Cacciarru ucciso con una fucilata al petto. Tante le domande a cui gli investigatori dell’Arma stanno ancora cercando di dare una risposta per chiarire il movente e il ruolo dei due accompagnatori della vittima
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L'auto coinvolta nell'inicdente a Bindua (Fabio Murru)
L'auto coinvolta nell'inicdente a Bindua (Fabio Murru)
L’incidente

Iglesias, auto fuori controllo finisce in bilico sul guardrail a Bindua

Ferita una donna che si trovava alla guida, coinvolti altri due veicoli
Fabio Murru
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L'ospedale Sirai di Carbonia. (a. s.)
L'ospedale Sirai di Carbonia. (a. s.)
Comune

Topi e blatte a Carbonia: al via da oggi due nuovi interventi

Le prime operazioni sono previste oggi 13 luglio
Andrea Scano
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Uno degli scavi non ripristinati. (a.s.)
Uno degli scavi non ripristinati. (a.s.)
sulcis

Carbonia, slittano i ripristini stradali nella zona di Monte Leone

A protestare sono i residenti di via Fiume e delle strade limitrofe
Andrea Scano
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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