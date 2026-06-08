Elezioni
08 giugno 2026 alle 20:17
Siamaggiore, i cittadini scelgono la continuità: Davide Dessì eletto sindacoHa ottenuto 449 voti, pari al 75,5% delle preferenze
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A Siamaggiore i cittadini scelgono la continuità: vittoria schiacciante del sindaco uscente Davide Dessì sostenuto dalla lista “Percorso Comune per Siamaggiore e Pardu Nou”.
Ha ottenuto 449 voti, pari al 75,5%. Mentre lo sfidante Federico Erdas, ex vice sindaco, si è fermato a 146 preferenze, con il 24,5%.
Una sfida molto sentita nel paese del carciofo, visto che sono scesi in campo due ex alleati poi diventati avversari.
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