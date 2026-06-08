Amministrative, in Sardegna eletti 56 sindaci: tutti i nomiSono 62 i piccoli centri in cui si è presentato solo un candidato: solo in sei ancora non è stato raggiunto il quorum
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Sono 56 i sindaci sardi eletti già ieri, nella giornata di domenica. In gran parte dei 62 Comuni con meno di 15mila abitanti in cui era stata presentata una sola lista è stato raggiunto il quorum del 40% ed è stato così evitato il commissariamento.
Anche nei sei Comuni dove il quorum non è ancora stato raggiunto, il dato si avvicina ed è ragionevole pensare che sino alle 15 di oggi si arriverà al 40%.
Le regole applicate quest'anno derivano dal decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196. La norma ha prorogato una deroga per i comuni fino a 15mila abitanti nei quali si presenta una sola lista: l'elezione è valida se vota almeno il 40% degli aventi diritto e la lista ottiene almeno il 50% dei voti validi espressi. Se queste soglie non vengono raggiunte, l'elezione è nulla e il Comune viene commissariato.
Di seguito l’elenco dei Comuni in cui è stata presentata una sola lista e i sindaci eletti. Nei centri dove il quorum non è stato raggiunto, tra parentesi l’affluenza alle 11 di ieri, domenica 7 giugno.
CAGLIARI
Mandas - Umbero Oppus eletto
Orroli – Alessandro Boi eletto
Serdiana - Puddu Alessia non eletta (34,15%)
Villa San Pietro - Madeddu Marina non eletta (37,86%)
GALLURA
Berchidda - Nieddu Andrea eletto
Bortigiadas - Deiana Emiliano eletto
Luogosanto - Pirredda Agostino eletto
Oschiri - Roberto Carta eletto
Sant’Antonio di Gallura - Vito Carlo Duilio eletto
MEDIO CAMPIDANO
Barumini - Lilliu Emanuele eletto
Pabillonis - Tuveri Marco (38,06%)
Segariu - Fenu Andrea eletto
Siddi - Pisanu Marco eletto
Villanovafranca - Castangia Matteo eletto
NUORO
Atzara – Corona Alessandro eletto
Austis – Usai Umberto eletto
Bortigali – Tomassetti Patrizia eletta
Gavoi - Sedda Claudia eletta
Lei - Cadau Luigi eletto
Olzai – Loddo Angelo eletto
Osidda - Doneddu Antonio Serafino eletto
Ottana - Saba Franco eletto
Seulo – Murgia Enrico Salvatore eletto
Tiana – Vacca Melissa eletta
OGLIASTRA
Arzana – Stochino Angelo Ivano eletto
Elini – Pili Vitale eletto
Ilbono – Murru Giampietro non eletto (37,45%)
Ussassai – Usai Francesco eletto
ORISTANO
Allai – Pischedda Placido Angelino eletto
Baressa - Cau Mario eletto
Busachi - Cordella Lino eletto
Flussio – Zucca Giovanni Antonio eletto
Fordongianus – Pischedda Serafino eletto
Ghilarza - Usai Eugenia eletta
Gonnosnò – Peis Ignazio eletto
Gonnostramatza - Piras Federica eletta
Montrsta – Salis Salvatore eletto
Nurachi – Ponti Renzo eletto
Palmas Arborea – Pinna Andrea eletto
Pau – Valente Alessia eletta
Paulilatino – Gallus Domenico eletto
San Nicolò d’Arcidano – Fanari Davide eletto
Santu Lussurgiu – Cadau Antonello eletto
Sennariolo - Ledda Gianbattista eletto
Siapiccia – Deidda Raimondo eletto
Ula Tirso – Piras Antonio Francesco eletto
Villa Sant’Antonio – Cuccu Antonio Quirino eletto
Zeddiani – Pinna Claudio eletto
SASSARI
Bonnanaro – Carta Giovanni Antonio eletto
Bottidda - Nieddu Ivo eletto
Bultei – Arca Daniele eletto
Cossoine - Sassu Sabrina eletta
Ittireddu - Campus Franco eletto
Ittiri – Cuccu Baingio non eletto (32,76%)
Laerru - Manca Massimiliano Leonardo eletto
Mara - Manai Vittorio eletto
Nule – Mellino Antonio Giuseppe eletto
Perfugas – Filiziu Giovanni non eletto (39,19%)
Romana - Piredda Fabio eletto
Tergu – Ruzzu Luca eletto
SULCIS
Musei – Sais Sasha eletto
Tratalias – Emanuele Pes eletto
(Unioneonline/L)