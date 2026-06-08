Sono 56 i sindaci sardi eletti già ieri, nella giornata di domenica. In gran parte dei 62 Comuni con meno di 15mila abitanti in cui era stata presentata una sola lista è stato raggiunto il quorum del 40% ed è stato così evitato il commissariamento.

Anche nei sei Comuni dove il quorum non è ancora stato raggiunto, il dato si avvicina ed è ragionevole pensare che sino alle 15 di oggi si arriverà al 40%.

Le regole applicate quest'anno derivano dal decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196. La norma ha prorogato una deroga per i comuni fino a 15mila abitanti nei quali si presenta una sola lista: l'elezione è valida se vota almeno il 40% degli aventi diritto e la lista ottiene almeno il 50% dei voti validi espressi. Se queste soglie non vengono raggiunte, l'elezione è nulla e il Comune viene commissariato.

Di seguito l’elenco dei Comuni in cui è stata presentata una sola lista e i sindaci eletti. Nei centri dove il quorum non è stato raggiunto, tra parentesi l’affluenza alle 11 di ieri, domenica 7 giugno.

CAGLIARI

Mandas - Umbero Oppus eletto

Orroli – Alessandro Boi eletto

Serdiana - Puddu Alessia non eletta (34,15%)

Villa San Pietro - Madeddu Marina non eletta (37,86%)

GALLURA

Berchidda - Nieddu Andrea eletto

Bortigiadas - Deiana Emiliano eletto

Luogosanto - Pirredda Agostino eletto

Oschiri - Roberto Carta eletto

Sant’Antonio di Gallura - Vito Carlo Duilio eletto

MEDIO CAMPIDANO

Barumini - Lilliu Emanuele eletto

Pabillonis - Tuveri Marco (38,06%)

Segariu - Fenu Andrea eletto

Siddi - Pisanu Marco eletto

Villanovafranca - Castangia Matteo eletto

NUORO

Atzara – Corona Alessandro eletto

Austis – Usai Umberto eletto

Bortigali – Tomassetti Patrizia eletta

Gavoi - Sedda Claudia eletta

Lei - Cadau Luigi eletto

Olzai – Loddo Angelo eletto

Osidda - Doneddu Antonio Serafino eletto

Ottana - Saba Franco eletto

Seulo – Murgia Enrico Salvatore eletto

Tiana – Vacca Melissa eletta

OGLIASTRA

Arzana – Stochino Angelo Ivano eletto

Elini – Pili Vitale eletto

Ilbono – Murru Giampietro non eletto (37,45%)

Ussassai – Usai Francesco eletto

ORISTANO

Allai – Pischedda Placido Angelino eletto

Baressa - Cau Mario eletto

Busachi - Cordella Lino eletto

Flussio – Zucca Giovanni Antonio eletto

Fordongianus – Pischedda Serafino eletto

Ghilarza - Usai Eugenia eletta

Gonnosnò – Peis Ignazio eletto

Gonnostramatza - Piras Federica eletta

Montrsta – Salis Salvatore eletto

Nurachi – Ponti Renzo eletto

Palmas Arborea – Pinna Andrea eletto

Pau – Valente Alessia eletta

Paulilatino – Gallus Domenico eletto

San Nicolò d’Arcidano – Fanari Davide eletto

Santu Lussurgiu – Cadau Antonello eletto

Sennariolo - Ledda Gianbattista eletto

Siapiccia – Deidda Raimondo eletto

Ula Tirso – Piras Antonio Francesco eletto

Villa Sant’Antonio – Cuccu Antonio Quirino eletto

Zeddiani – Pinna Claudio eletto

SASSARI

Bonnanaro – Carta Giovanni Antonio eletto

Bottidda - Nieddu Ivo eletto

Bultei – Arca Daniele eletto

Cossoine - Sassu Sabrina eletta

Ittireddu - Campus Franco eletto

Ittiri – Cuccu Baingio non eletto (32,76%)

Laerru - Manca Massimiliano Leonardo eletto

Mara - Manai Vittorio eletto

Nule – Mellino Antonio Giuseppe eletto

Perfugas – Filiziu Giovanni non eletto (39,19%)

Romana - Piredda Fabio eletto

Tergu – Ruzzu Luca eletto

SULCIS

Musei – Sais Sasha eletto

Tratalias – Emanuele Pes eletto

(Unioneonline/L)

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