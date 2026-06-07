Fino a pochi giorni fa c'era la paura di non riuscire a raggiungere il quorum. Timore svanito a fine serata. Renzo Ponti per la terza volta occuperà la poltrona più ambita del Comune: è nuovamente il sindaco di Nurachi.

«Ringrazio tutti i cittadini per la fiducia rinnovata - ha dichiarato poco fa - Questa riconferma rappresenta per me un grande onore e una responsabilità ancora più forte verso tutta la comunità di Nurachi. Formulo i migliori auguri ai consiglieri comunali eletti. Continueremo a lavorare con impegno, serietà e ascolto, nell'interesse del paese e di tutti i cittadini. Si riparte insieme, con lo stesso senso di servizio e con la volontà di costruire il meglio per Nurachi».

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