A Seulo il quorum del 40% è scattato attorno alle 19.45 con il sindaco uscente Enrico Murgia rieletto per la terza volta alla guida del paese con la civica “Seulo 3.0”.

Grande il clima di festa nei seggi, col primo cittadino raggiunto dai propri sostenitori, fra l’emozione generale: «Ringrazio la nostra comunità per il sostegno dato - ha detto Murgia - e così tutti i consiglieri che si sono messi in gioco per questo risultato, insieme ai consiglieri uscenti che hanno contribuito a 5 anni di lavoro e risultati notevoli. Ora lavoreremo fin da subito per proseguire nel percorso finora tracciato».

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