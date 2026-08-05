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Calcio Regionale

calcio

Promozione, Mario Fadda nuovo allenatore del Buddusò

Profilo di spicco del calcio sardo, vanta importanti trascorsi da calciatore tra professionisti e dilettanti
Antonio Serreli
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Favio O'Neill
Favio O'Neill
Sport

Serie D, la Cos al lavoro: mister Loi traccia la rotta per la nuova stagione

L’intervista all’allenatore. Tra le novità il ritiro a Bari Sardo e l'arrivo di Favio O'Neill, figlio del grande Fabian.
Antonio Serreli
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Francesco Loi, foto della società
Francesco Loi, foto della società
Barisardo

La Serie D accoglie Favio, figlio de “El mago” Fabian O'Neill

Al via la preparazione della Cos Ogliastra Sarrabus con una sorpresa
Antonio Serreli
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Salvatore Sechi (foto US Tempio)
Salvatore Sechi (foto US Tempio)
eccellenza

Caos al Tempio: il presidente Sechi annuncia di voler lasciare dopo l’iscrizione

La nota del patron: «Troppi vincoli e divieti, sia il sindaco ora a trovare una soluzione»
Riccardo Spignesi
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Paolo Atzeni, attaccante dell'Arborea, al via della diciottesima stagione con la maglia del suo paese (foto di Virgilio Alfano)
Paolo Atzeni, attaccante dell'Arborea, al via della diciottesima stagione con la maglia del suo paese (foto di Virgilio Alfano)
mercato

Calcio, in vista della prossima stagione novità in casa Arborea, C.R. Arborea e Santa Giusta

Ultimi scampoli di vacanza per le compagini oristanesi che prenderanno parte ai maggiori tornei
Giacomo Pala
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I giocatori dell’Arbus in campo: la società ha definito la fusione con il Guspini e torna a giocare in Promozione
I giocatori dell’Arbus in campo: la società ha definito la fusione con il Guspini e torna a giocare in Promozione
Calcio regionale

Nasce l’Arbus Guspini Costa Verde: giocherà in Promozione

La nuova società prende vita dai due club che hanno completato la fusione
Riccardo Spignesi
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Calcio

Prima Categoria, conferme in rosa per la Fanum

Restano Monne, Farris, Corda e Zidda
FEDERICO COGONI
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Jacopo Scampuddu
Jacopo Scampuddu
Calcio

Promozione, Jacopo Scampuddu è il nuovo fisioterapista dell’Arzachena

Il professionista offrirà il suo supporto anche al settore giovanile e alla squadra femminile
Ilenia Giagnoni
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Il test tra Olbia e Cagliari Primavera al “Borucca” di Buddusò (foto Ilenia Giagnoni)
Il test tra Olbia e Cagliari Primavera al “Borucca” di Buddusò (foto Ilenia Giagnoni)
Calcio

Eccellenza, l’Olbia completa l’iter per l’iscrizione al campionato

Come impianto di gioco il club gallurese avrebbe indicato il “Borucca” di Buddusò
Ilenia Giagnoni
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Andrea Grigoras (foto Latte Dolce)
Andrea Grigoras (foto Latte Dolce)
Serie D

Andrea Grigoras nuovo ds del Latte Dolce

Il dirigente ha studiato negli Stati Uniti
Giampiero Marras
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calcio

Eccellenza, nuovi arrivi in casa Villasimius

Squadra rifatta col nuovo mister Federico Cocco
Antonio Serreli
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Promozione

La Ferrini più forte con l'arrivo di Santiago Arnaudo

Santiago Arnaudo passa alla Ferrini Cagliari che prepara la prossima stagione di Promozione dopo la retrocessione dall'Eccellenza
Antonio Serreli
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Il mister

Roberto Mennella nuovo allenatore del Seddori

La stagione 2026/27 del Seddori riparte dall'allenatore Roberto Mennella.
Antonio Serreli
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calcio

Prima categoria, al Calcio Pirri arriva il bomber Scardazan

Fisico imponente, bravo a proteggere palla e a far salire la squadra
Antonio Serreli
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Lo stadio comunale Zoboli. (Foto a. s.)
Lo stadio comunale Zoboli. (Foto a. s.)
Eccellenza

Il Carbonia si iscrive al campionato ma la crisi non passa

La società continua la ricerca di finanziatori e soci
Andrea Scano
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Soufiane Tiabi El Mssilak
Soufiane Tiabi El Mssilak
CALCIO

Promozione, Soufiane Tiabi El Mssilak all’Arzachena

Oltre al mediano ex Stintino, il club smeraldino ufficializza gli under che partiranno in ritiro con la prima squadra
Ilenia Giagnoni
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Decortico turritano (foto concessa)
Decortico turritano (foto concessa)
Il bilancio

Campionati di calcio a 11: successo per il Deportivo Turritano

La formazione biancorossa ha ottenuto uno storico terzo posto assoluto
Mariangela Pala
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Mirko Soddu, nuovo acquisto del Santa Giusta (foto di Virgilio Alfano)
Mirko Soddu, nuovo acquisto del Santa Giusta (foto di Virgilio Alfano)
Prima Categoria

Il Santa Giusta ufficializza gli arrivi dei centrocampisti Fadda e Soddu

Due nuovi innesti per la squadre oristanese
Giacomo Pala
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mercato

Promozione, all'Ozierese arrivano Canu, Barracca e Satta

Chi sono i giocatori in forza al club gialloblù
Antonio Serreli
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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