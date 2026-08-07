3 minuti con...

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Una processione per Maria Ausiliatrice degli anni 50 (foto concessa)
Una processione per Maria Ausiliatrice degli anni 50 (foto concessa)
Lanusei

Nel centenario di Maria Ausiliatrice il ricordo dei caduti e dei reduci

In un opuscolo e in un’opera teatrale le origini della festa voluta dai sopravvissuti alla Grande Guerra
Tonio Pillonca
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L'ultimo incidente mortale sulla Statale 125 Var
L'ultimo incidente mortale sulla Statale 125 Var
Il punto

La Statale 125 Var, la Sardegna, lo Stato

Un tracciato con sole due corsie, lunghe curve e tante gallerie, in cui è vietato sorpassare, mal disegnato e pieno di pericoli
Andrea Manunza
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Bottino di un furto in una casa (foto archivio Unione Sarda)
Bottino di un furto in una casa (foto archivio Unione Sarda)
il vademecum

Truffe e blitz dei ladri nelle sere d’estate, come difendersi

In Sardegna in un anno sono state svaligiate 1.296 abitazioni
Valeria Pinna
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Agricoltura

Vendemmia 2026, il caldo record anticipa la raccolta

La qualità è ancora alta, ma le rese e il mercato sempre più selettivo restano un’incognita
Luca Mascia
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Cumulo di rifiuti tessili nel deserto di Atacama (foto Ansa)
Cumulo di rifiuti tessili nel deserto di Atacama (foto Ansa)
Economia circolare

Tessuti, chi inquina dovrebbe pagare

Lotta al “fast fashion”, nei Paesi Ue entra in vigore la regola per favorire il riuso, la donazione o il riciclo dei capi d’abbigliamento invenduti
Cristina Cossu
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Un camion Stralis con la livrea All Blacks
Un camion Stralis con la livrea All Blacks
Rugby

Quando Iveco divenne sponsor degli All Blacks

L’ex manager ha raccontato la storia di una partnership leggendaria tra i camion italiani e la migliore squadra del mondo
Simone Loi
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Bono, Adam Clayton, Larry Mullen Jr., The Edge, gli U2, con una loro foto dei primordi
Bono, Adam Clayton, Larry Mullen Jr., The Edge, gli U2, con una loro foto dei primordi
Musica

U2, cinquant’anni tra sogni, politica e indimenticabili live

Dall’annuncio affisso da Larry Mullen nella scuola di Dublino al nuovo singolo “Street of Dreams”: mezzo secolo di musica, impegno civile e concerti entrati nella storia. Un rapporto speciale anche con l’Italia
Giuseppe Deiana
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Marc Cucurella (Epa)
Marc Cucurella (Epa)
La storia

Cucurella, quando essere campione del mondo non basta: «Ogni notte piango per mio figlio autistico»

Il terzino sinistro della Spagna, ingaggiato dal Real Madrid dopo quattro stagioni al Chelsea, sta promuovendo la conoscenza della malattia «per aiutare le altre famiglie»
Alessandra Carta
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Traffico in autostrada durante l'esodo per le vacanze estive (Ansa/Di Marco)
Traffico in autostrada durante l'esodo per le vacanze estive (Ansa/Di Marco)
scienza e società

L’altra corsia va più veloce, ma cambiare non ti aiuterà: lo dice la matematica

I nuovi studi sulla teoria delle code (nelle strade o al supermercato) confermano che subiamo spesso percezioni distorte. Ma un esperimento mostra che le auto a guida automatica potrebbero far calare gli “ingorghi fantasma”
Giuseppe Meloni
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Valter Rizzardini vice presidente della cooperativa Ittica Santa Gilla di Cagliari
Valter Rizzardini vice presidente della cooperativa Ittica Santa Gilla di Cagliari
Santa Gilla

L’acqua della laguna è troppo calda, i pescatori costretti a bloccare la raccolta di cozze

Rizzardini: «Il termometro sfiora i 30°, una temperatura che i molluschi non riescono a sopportare»
Andrea Artizzu
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Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nell'ultimo Mondiale (Ansa/Epa)
Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nell'ultimo Mondiale (Ansa/Epa)
Calcio

Messi, Maradona, Ronaldo e il Goat debate

Il Mondiale appena concluso negli Stati Uniti ha riacceso la discussione su chi sia stato il migliore di tutti i tempi
Roberto Carta
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Il report Censis–Confcooperative

Sì al nucleare o al gas russo, italiani pronti a tutto per tagliare le bollette

La metà delle famiglie sarebbe favorevole a scelte energetiche alternative ed estreme pur di risparmiare
Luca Mascia
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il personaggio

Il caso Paska Devaddis, “reina de sos bandidos”

Ricercata per concorso in omicidio, malata di tubercolosi e morta a venticinque anni prima del processo. La storia della donna diventata il volto della disamistade di Orgosolo di inizio 900’, tra cronaca, faida e leggenda
Max Solinas
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Il Bal au moulin de la Galette di Renoir in mostra a Parigi
Il Bal au moulin de la Galette di Renoir in mostra a Parigi
La mostra

Renoir, a Parigi il miracolo della vita dipinta

In occasione del 40esimo anniversario, il Musée d'Orsay ha celebrato uno dei più grandi pittori dell'Impressionismo
Mauro Madeddu
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Alec Ross, scrittore, esperto di innovazione geopolitica, ex consigliere di Obama
Alec Ross, scrittore, esperto di innovazione geopolitica, ex consigliere di Obama
Il libro

Un’Italia capace del suo futuro, è solo un sogno?

Nel suo ultimo lavoro, Alec Ross, ex consigliere di Obama osserva il nostro Paese con l’affetto di chi vi riconosce le proprie radici e la libertà critica di chi arriva da fuori. E traccia un manifesto ottimista
Giuseppe Deiana
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Gianni Infantino, presidente della Fifa, e Donald J. Trump, presidente degli Usa, prima del via ai Mondiali di calcio 2026 (EPA/MICHAEL REYNOLDS)
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L’opinione

La Fifa, i Mondiali e il senso del ridicolo

Il presidente della Federazione parla di «più grande» competizione «della storia» rasentando il grottesco. La Coppa è stata trasformata in uno spettacolo indegno.
Andrea Manunza
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l’indagine

Le vacanze estive non per tutti, il 30% delle famiglie a casa

Aumenta il numero dei nuclei familiari con uno o più minori a carico che non si può permettere di trascorrere le ferie fuori dalla città di residenza. Ecco i dati sardi
Michele Masala
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I festeggiamenti della Spagna campione del mondo (Ansa)
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Mondiali 2026

Tiki Taka e concretezza, così la Spagna è tornata sul tetto del mondo

Un solo gol subito in tutto il torneo per la Roja che da campione d’Europa in carica ha replicato il trionfo del 2010
Roberto Carta
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Una foto simbolo dell'intelligenza artificiale (Ansa/Epa)
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La ricerca globale

Usare l’Ai al lavoro: «Meno esauriti ma più soli»

Il risultato di una ricerca portata avanti su 2.150 professionisti che abitualmente usano l’intelligenza artificiali
Alessandra Carta
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La mostra "Yan 1956" nel museo della vita e delle tradizioni popolari sardi a Nuoro
La mostra "Yan 1956" nel museo della vita e delle tradizioni popolari sardi a Nuoro
la mostra

La Sardegna in bianco e nero di Jean Dieuzaide

Al museo del costume di Nuoro le immagini del viaggio fatto nell’Isola nel 1956 dal grande fotografo francese
Marilena Orunesu
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#dea bendata

Colpo grosso a Ghilarza, vinto un milione di euro al MillionDay

Con una giocata di appena un euro, parte la caccia al fortunato: «Mai una somma così alta in questo paese»
Alessia Orbana
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#la cerimonia

Villacidro ricorda Nino Muntoni, morto 50 anni fa nell’incendio di Monti Mannu - VIDEO

L’omaggio della comunità all’operaio forestale, medaglia al merito civile, vittima del tragico rogo del 1976

Gianluigi Deidda
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